https://ria.ru/20220801/zerno-1806324688.html

Первое судно из Одессы доставит в Ливан 26 тысяч тонн зерна кукурузы

Первое судно из Одессы доставит в Ливан 26 тысяч тонн зерна кукурузы - РИА Новости, 01.08.2022

Первое судно из Одессы доставит в Ливан 26 тысяч тонн зерна кукурузы

Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:49

2022-08-01T09:49

2022-08-01T10:55

экономика

украина

одесса

ливан

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.Ранее в понедельник телеканал CNN Turk сообщил, что первое судно с зерном покинуло порт Украины."Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тоннами украинской кукурузы", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры в Telegram-канале.По информации ведомства, возобновление экспорта позволит получить Украине не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, одесса, ливан