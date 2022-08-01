09:49 01.08.2022 (обновлено: 10:55 01.08.2022)
Первое судно из Одессы доставит в Ливан 26 тысяч тонн зерна кукурузы
Первое с начала военной операции судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы
© Министерство инфраструктуры Украины/ТelegramСудно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тоннами украинской кукурузы
© Министерство инфраструктуры Украины/Тelegram
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.
Ранее в понедельник телеканал CNN Turk сообщил, что первое судно с зерном покинуло порт Украины.
"Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тоннами украинской кукурузы", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры в Telegram-канале.
По информации ведомства, возобновление экспорта позволит получить Украине не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.