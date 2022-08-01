https://ria.ru/20220801/zerno-1806313441.html

Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы

Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы - РИА Новости, 01.08.2022

Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы

Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T07:42

2022-08-01T07:42

2022-08-01T11:35

в мире

экономика

турция

украина

ибрагим калын

одесса

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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220731/zerno-1806287600.html

турция

украина

одесса

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в мире, экономика, турция, украина, ибрагим калын, одесса