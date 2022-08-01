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Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
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Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы
Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы
Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:42
2022-08-01T11:35
в мире
экономика
турция
украина
ибрагим калын
одесса
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, экономика, турция, украина, ибрагим калын, одесса
07:42 01.08.2022 (обновлено: 11:35 01.08.2022)
 
Минобороны Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одессы

Минобороны Турции сообщило о первом выходе судна с зерном из украинского порта в 8.30 утра

© AFP 2022 / Oleksandr GIimanovСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / Oleksandr GIimanov
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции.
"Первое судно отправится из Одесского порта в 8:30", — говорится в заявлении.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 21:21
В Анкаре заявили, что для отправки зерна нужно согласовать детали с Россией
 
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