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Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 01.08.2022
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Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 01.08.2022
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов
Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:59
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.В понедельник издание "Новые известия" написало, что теперь миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые якобы будут разыгрываться как на аукционах - через "лотерею МВД" на сайте "Госуслуги"."Это недостоверная информация", - рассказали агентству в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос, является ли информация о таком порядке выдачи загранпаспортов достоверной.
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общество
17:59 01.08.2022 (обновлено: 18:04 01.08.2022)
 
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов

Минцифры назвало недостоверными данные о получении загранпаспорта через лотерею

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
В понедельник издание "Новые известия" написало, что теперь миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые якобы будут разыгрываться как на аукционах - через "лотерею МВД" на сайте "Госуслуги".
"Это недостоверная информация", - рассказали агентству в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос, является ли информация о таком порядке выдачи загранпаспортов достоверной.
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