https://ria.ru/20220801/zagranpasport-1806497756.html

Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов

Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 01.08.2022

Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов

Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:59

2022-08-01T17:59

2022-08-01T18:04

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.В понедельник издание "Новые известия" написало, что теперь миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые якобы будут разыгрываться как на аукционах - через "лотерею МВД" на сайте "Госуслуги"."Это недостоверная информация", - рассказали агентству в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос, является ли информация о таком порядке выдачи загранпаспортов достоверной.

https://ria.ru/20220727/mintsifry-1805311380.html

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