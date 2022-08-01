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Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 01.08.2022
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов
Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:59
2022-08-01T17:59
2022-08-01T18:04
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.В понедельник издание "Новые известия" написало, что теперь миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые якобы будут разыгрываться как на аукционах - через "лотерею МВД" на сайте "Госуслуги"."Это недостоверная информация", - рассказали агентству в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос, является ли информация о таком порядке выдачи загранпаспортов достоверной.
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общество
17:59 01.08.2022 (обновлено: 18:04 01.08.2022)
Минцифры опровергло данные о лотерее для выдачи загранпаспортов
Минцифры назвало недостоверными данные о получении загранпаспорта через лотерею
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Информация о якобы новом способе получения загранпаспорта в России - через лотерею на "Госуслугах" - является недостоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
В понедельник издание "Новые известия" написало, что теперь миграционная служба готова оформлять заграничные паспорта при предъявлении талонов, которые якобы будут разыгрываться как на аукционах - через "лотерею МВД" на сайте "Госуслуги".
"Это недостоверная информация", - рассказали агентству в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос, является ли информация о таком порядке выдачи загранпаспортов достоверной.