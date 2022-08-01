https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html

Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку

Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку - РИА Новости, 01.08.2022

Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку

Западные страны, принимая санкции против России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:38

2022-08-01T13:38

2022-08-01T14:26

экономика

цены на нефть

европа

россия

всемирная торговая организация (вто)

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Западные страны, принимая санкции против России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса."Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — подчеркнул глава государства.Он напомнил, что западные партнеры ввели санкции против отечественных металлургических предприятий — действуют ограничения по работе на внешних рынках, а также запреты на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска продукции в России.По мнению президента, принимая эти решения, они не учли возможные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке и подстегивание темпов роста мировой инфляции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины санкционное давление на Москву значительно возросло. Евросоюз ввел семь пакетов ограничительных мер, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Путин отметил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием коллективного Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220612/vto-1794952319.html

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, всемирная торговая организация (вто), владимир путин