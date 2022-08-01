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В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ - РИА Новости, 01.08.2022
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:23
2022-08-01T12:23
2022-08-01T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава, сообщило Минобороны России."Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", - сообщили в ведомстве.
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в мире, вооруженные силы украины
12:23 01.08.2022 (обновлено: 12:33 01.08.2022)
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
Минобороны: две бригады ВСУ на харьковском и запорожском направлениях массово дезертируют