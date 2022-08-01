Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/vsu-1806378396.html
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ - РИА Новости, 01.08.2022
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:23
2022-08-01T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава, сообщило Минобороны России."Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
12:23 01.08.2022 (обновлено: 12:33 01.08.2022)
 
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

Минобороны: две бригады ВСУ на харьковском и запорожском направлениях массово дезертируют

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава, сообщило Минобороны России.
"Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала