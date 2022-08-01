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В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ - РИА Новости, 01.08.2022

В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:23

2022-08-01T12:23

2022-08-01T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава, сообщило Минобороны России."Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины