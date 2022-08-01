https://ria.ru/20220801/vologda-1806545571.html

В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми

В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми - РИА Новости, 01.08.2022

В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми

Жительницу Мончегорска Мурманской области с двумя детьми нашли живыми в лесу в Вологодской области после нескольких дней поисков, к ним направили врачей скорой... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:44

2022-08-01T22:44

2022-08-01T23:34

происшествия

мончегорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Жительницу Мончегорска Мурманской области с двумя детьми нашли живыми в лесу в Вологодской области после нескольких дней поисков, к ним направили врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."В ходе розыскных мероприятий пропавшие люди найдены около 19 часов в Шекснинском районе - возле урочища Беспутово. К ним направлены врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении регионального СК.Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале, пропавших обнаружил сегодня вечером летчик, который участвовал в поисковой операции в Шекснинском районе."Женщина с детьми приехала на отдых и решила показать ребятам родные места. Дорога, по которой они отправились, за долгие годы сильно изменилась, и семья заблудилась", - сообщил Кувшинников. Он также добавил, что первое сообщение о пропаже людей появилось 25 июля.По данным СК, 30 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Красново Шекснинского района 52-летней жительницы Мончегорска с двумя несовершеннолетними детьми."По данному факту незамедлительно были организованы розыскные мероприятия, а органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали опытные сотрудники областного аппарата регионального СКР и Главного криминалистического центра СКР", - рассказали в пресс-службе СК.Кроме того, к поискам пропавших были привлечены силы МВД, МЧС, а также общественность и волонтеры. Использовались специальная техника и воздушные транспортные средства. Руководитель областного следственного управления СКР на месте лично проинспектировал организацию поисковых работ.

https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html

https://ria.ru/20220729/sochi-1805890887.html

мончегорск

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вологодская область

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происшествия, мончегорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область