Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/vologda-1806545571.html
В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми
В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми - РИА Новости, 01.08.2022
В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми
Жительницу Мончегорска Мурманской области с двумя детьми нашли живыми в лесу в Вологодской области после нескольких дней поисков, к ним направили врачей скорой... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:44
2022-08-01T23:34
происшествия
мончегорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786201547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94ba7e8f174ccd813ec455a952c96a6c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Жительницу Мончегорска Мурманской области с двумя детьми нашли живыми в лесу в Вологодской области после нескольких дней поисков, к ним направили врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."В ходе розыскных мероприятий пропавшие люди найдены около 19 часов в Шекснинском районе - возле урочища Беспутово. К ним направлены врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении регионального СК.Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале, пропавших обнаружил сегодня вечером летчик, который участвовал в поисковой операции в Шекснинском районе."Женщина с детьми приехала на отдых и решила показать ребятам родные места. Дорога, по которой они отправились, за долгие годы сильно изменилась, и семья заблудилась", - сообщил Кувшинников. Он также добавил, что первое сообщение о пропаже людей появилось 25 июля.По данным СК, 30 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Красново Шекснинского района 52-летней жительницы Мончегорска с двумя несовершеннолетними детьми."По данному факту незамедлительно были организованы розыскные мероприятия, а органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали опытные сотрудники областного аппарата регионального СКР и Главного криминалистического центра СКР", - рассказали в пресс-службе СК.Кроме того, к поискам пропавших были привлечены силы МВД, МЧС, а также общественность и волонтеры. Использовались специальная техника и воздушные транспортные средства. Руководитель областного следственного управления СКР на месте лично проинспектировал организацию поисковых работ.
https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html
https://ria.ru/20220729/sochi-1805890887.html
мончегорск
россия
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786201547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f308f7124ea49f763c167294a58dbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мончегорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область
22:44 01.08.2022 (обновлено: 23:34 01.08.2022)
 
В Вологодской области нашли пропавших в лесу женщину с детьми

В Вологодской области нашли пропавших в лесу несколько дней назад женщину с детьми

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Жительницу Мончегорска Мурманской области с двумя детьми нашли живыми в лесу в Вологодской области после нескольких дней поисков, к ним направили врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"В ходе розыскных мероприятий пропавшие люди найдены около 19 часов в Шекснинском районе - возле урочища Беспутово. К ним направлены врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении регионального СК.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:31Вологодская область
Вологодский губернатор пообещал напоить иван-чаем всю страну
Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале, пропавших обнаружил сегодня вечером летчик, который участвовал в поисковой операции в Шекснинском районе.
"Женщина с детьми приехала на отдых и решила показать ребятам родные места. Дорога, по которой они отправились, за долгие годы сильно изменилась, и семья заблудилась", - сообщил Кувшинников. Он также добавил, что первое сообщение о пропаже людей появилось 25 июля.
По данным СК, 30 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Красново Шекснинского района 52-летней жительницы Мончегорска с двумя несовершеннолетними детьми.
"По данному факту незамедлительно были организованы розыскные мероприятия, а органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали опытные сотрудники областного аппарата регионального СКР и Главного криминалистического центра СКР", - рассказали в пресс-службе СК.
Кроме того, к поискам пропавших были привлечены силы МВД, МЧС, а также общественность и волонтеры. Использовались специальная техника и воздушные транспортные средства. Руководитель областного следственного управления СКР на месте лично проинспектировал организацию поисковых работ.
Подтопления в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 15:47Туризм
В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов
 
ПроисшествияМончегорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала