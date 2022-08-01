https://ria.ru/20220801/vizit-1806536093.html

США назвали Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня

США назвали Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022

США назвали Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:13

2022-08-01T21:13

2022-08-01T21:47

в мире

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нэнси пелоси

тайвань

пекин

конгресс сша

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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Он подчеркнул, что Пелоси сама примет решение, посещать ли остров, поскольку конгресс - независимая структура. По слова Блинкена, законодатели США и ранее посещали Тайвань.Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ждет от Пекина ответственного поведения, если Пелоси решит посетить Тайвань.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая.

https://ria.ru/20220730/blinken-1806041358.html

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в мире, сша, китай, энтони блинкен, нэнси пелоси, тайвань, пекин, конгресс сша