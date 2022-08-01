21:13 01.08.2022 (обновлено: 21:47 01.08.2022)
США назвали Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня
Госсекретарь США Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня
© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Индонезии
© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool Photo
ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине", - сказал Блинкен журналистам.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая.