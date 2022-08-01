https://ria.ru/20220801/venrgiya-1806545067.html
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии - РИА Новости, 01.08.2022
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:38
2022-08-01T22:38
2022-08-01T22:38
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венгрия
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений."Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится", - написал Орбан в соцсетях.По его словам, Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".Ранее депутаты Европейского парламента призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран. Ранее из-за позиции Венгрии не были приняты санкции против патриарха Кирилла и эмбарго на российскую нефть.
https://ria.ru/20220729/evropa-1805779791.html
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в мире, брюссель, венгрия, вена, евросоюз, виктор орбан
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии