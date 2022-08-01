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Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии - РИА Новости, 01.08.2022
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Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии - РИА Новости, 01.08.2022
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:38
2022-08-01T22:38
в мире
брюссель
венгрия
вена
евросоюз
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений."Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится", - написал Орбан в соцсетях.По его словам, Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".Ранее депутаты Европейского парламента призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран. Ранее из-за позиции Венгрии не были приняты санкции против патриарха Кирилла и эмбарго на российскую нефть.
https://ria.ru/20220729/evropa-1805779791.html
https://ria.ru/20220728/embargo-1805579288.html
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в мире, брюссель, венгрия, вена, евросоюз, виктор орбан
22:38 01.08.2022
 
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.
"Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится", - написал Орбан в соцсетях.
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По его словам, Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".
"Это очень важный вопрос. Я хочу не спорить с другими европейцами, но хочу добавить наши собственные взгляды к общеевропейскому решению. Поэтому мы участвуем в каждом решении, мы всегда высказываем свое мнение. И если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом", - написал Орбан.
Ранее депутаты Европейского парламента призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран. Ранее из-за позиции Венгрии не были приняты санкции против патриарха Кирилла и эмбарго на российскую нефть.
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В миреБрюссельВенгрияВенаЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
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