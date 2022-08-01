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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты на шесть месяцев
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты на шесть месяцев - РИА Новости, 01.08.2022
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты на шесть месяцев
Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года — действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:03
2022-08-01T12:03
2022-08-01T17:32
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России продлил на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года — действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в релизе регулятора.Клиенты банков, не успевшие снять деньги до начала действия ограничений, могут получить в валюте только те средства, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные деньги выдаются в рублях по рыночному курсу.Кроме того, на шесть месяцев продлевается запрет для банков продавать гражданам доллары и евро, поступившие в кассы до 9 апреля.В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах. Как указали в ЦБ, эти меры пролонгируются из-за западных санкций: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
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экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), новости - туризм
12:03 01.08.2022 (обновлено: 17:32 01.08.2022)
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты на шесть месяцев
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода