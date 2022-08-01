https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html

Антивирус для пораженных легких. В России синтезировали новое вещество

Антивирус для пораженных легких. В России синтезировали новое вещество - РИА Новости, 01.08.2022

Антивирус для пораженных легких. В России синтезировали новое вещество

Ученые УрФУ разработали новый ряд химических комбинаций, способных подавлять тяжелое воспаление легких. При этом, по словам специалистов, в отличие от аналогов... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:00

наука

навигатор абитуриента

россия

уральский федеральный университет

коронавирус covid-19

университетская наука

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805802453_222:389:2912:1902_1920x0_80_0_0_7342581a318912e4547dad2f90c0ff9b.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые УрФУ разработали новый ряд химических комбинаций, способных подавлять тяжелое воспаление легких. При этом, по словам специалистов, в отличие от аналогов полученные соединения не угнетают иммунитет. Благодаря разработке на фармацевтическом рынке могут появиться новые лекарственные средства для тяжелых форм гриппа и COVID-1. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals.Специалисты Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) создали метод синтеза новых химических соединений. В их составе азолоазиновые гетероциклы — вещества, способные подавлять активность интерлейкина-6. Это группа молекул, играющая важную роль в иммунном ответе.Однако, по словам ученых, в некоторых случаях избыток интерлейкина вызывает неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и угрожает жизни пациентов. Новые соединения помогут удерживать эту опасную реакцию.Терапевтический эффект гетероциклов подтвердили наблюдения за подопытными животными и гистологические исследования их легких. Мышам вводили новые соединения и специальный токсин, вызывающий воспалительные процессы. Такие же возникают при тяжелом поражении легких, отметили ученые.Полученные результаты позволят получить новые безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. В первую очередь — с тяжелыми формами гриппа и COVID-19. В настоящее время в медицине используют вещество дексаметазон. Он угнетает иммунитет, что в некоторых случаях является нежелательным побочным эффектом. Новые соединения демонстрируют противовоспалительный эффект на уровне дексаметазона, однако при этом не подавляют иммунитет, объяснили исследователи.В дальнейшем ученые УрФУ проанализируют результаты исследования, чтобы определить фрагменты молекулы, от которых зависит противовоспалительный эффект. С помощью этих данных можно будет синтезировать новые гетероциклы с еще более сильными свойствами. После этого специалисты планируют перейти к созданию лекарственного средства с заявкой на предклинические испытания в Минздрав России.

https://ria.ru/20211101/urfu-1756691839.html

https://ria.ru/20211206/sibgmu-1761783801.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, россия, уральский федеральный университет, коронавирус covid-19, университетская наука, екатеринбург