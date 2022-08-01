Антивирус для пораженных легких. В России синтезировали новое вещество
© Фото : Александр ЕршовВ России синтезировали новое вещество
© Фото : Александр Ершов
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые УрФУ разработали новый ряд химических комбинаций, способных подавлять тяжелое воспаление легких. При этом, по словам специалистов, в отличие от аналогов полученные соединения не угнетают иммунитет. Благодаря разработке на фармацевтическом рынке могут появиться новые лекарственные средства для тяжелых форм гриппа и COVID-1. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals.
Специалисты Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) создали метод синтеза новых химических соединений. В их составе азолоазиновые гетероциклы — вещества, способные подавлять активность интерлейкина-6. Это группа молекул, играющая важную роль в иммунном ответе.
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Однако, по словам ученых, в некоторых случаях избыток интерлейкина вызывает неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и угрожает жизни пациентов. Новые соединения помогут удерживать эту опасную реакцию.
"В целом направление наших исследований имеет более фундаментальный характер, но на основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок", — прокомментировал научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.
Терапевтический эффект гетероциклов подтвердили наблюдения за подопытными животными и гистологические исследования их легких. Мышам вводили новые соединения и специальный токсин, вызывающий воспалительные процессы. Такие же возникают при тяжелом поражении легких, отметили ученые.
© Фото : Глеб ЕременкоХимико-фармацевтический центр УрФУ
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Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Глеб Еременко
© Фото : Карина ГоловановаХимико-фармацевтический центр УрФУ
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Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Карина Голованова
© Фото : Степан Лихачев Химико-фармацевтический центр УрФУ
3 из 4
Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Степан Лихачев
© Фото : Илья Сафаров научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев
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научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев
© Фото : Илья Сафаров
1 из 4
Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Глеб Еременко
2 из 4
Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Карина Голованова
3 из 4
Химико-фармацевтический центр УрФУ
© Фото : Степан Лихачев
4 из 4
научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев
© Фото : Илья Сафаров
Полученные результаты позволят получить новые безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. В первую очередь — с тяжелыми формами гриппа и COVID-19. В настоящее время в медицине используют вещество дексаметазон. Он угнетает иммунитет, что в некоторых случаях является нежелательным побочным эффектом. Новые соединения демонстрируют противовоспалительный эффект на уровне дексаметазона, однако при этом не подавляют иммунитет, объяснили исследователи.
В дальнейшем ученые УрФУ проанализируют результаты исследования, чтобы определить фрагменты молекулы, от которых зависит противовоспалительный эффект. С помощью этих данных можно будет синтезировать новые гетероциклы с еще более сильными свойствами. После этого специалисты планируют перейти к созданию лекарственного средства с заявкой на предклинические испытания в Минздрав России.
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