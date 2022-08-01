В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана
Организация атомной энергии Ирана сообщила о запуске сотен центрифуг для обогащения урана
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, заявил официальный представитель организации Бехруз Камалванди.
"Эти центрифуги являются передовыми установками… Это поручение выполняется в соответствии с реализацией закона о стратегических действиях для отмены санкций и защиты интересов Ирана, а также в целях достижения обогащения (урана) до 190 тысяч EPP", - приводит агентство Tasnim слова Камалванди.
ЕРР - единица работы по разделению изотопов, показывающая эффективность центрифуг для обогащения ядерных материалов. В целях производства обогащенного ядерного топлива, в частности для выполнения военных задач, достаточно достичь уровня в 190 тысяч ЕРР.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.