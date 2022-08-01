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В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана - РИА Новости, 01.08.2022
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В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана
В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана - РИА Новости, 01.08.2022
В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, заявил официальный представитель организации... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:15
2022-08-01T22:15
в мире
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, заявил официальный представитель организации Бехруз Камалванди."Эти центрифуги являются передовыми установками… Это поручение выполняется в соответствии с реализацией закона о стратегических действиях для отмены санкций и защиты интересов Ирана, а также в целях достижения обогащения (урана) до 190 тысяч EPP", - приводит агентство Tasnim слова Камалванди.ЕРР - единица работы по разделению изотопов, показывающая эффективность центрифуг для обогащения ядерных материалов. В целях производства обогащенного ядерного топлива, в частности для выполнения военных задач, достаточно достичь уровня в 190 тысяч ЕРР.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html
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иран
сша
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в мире, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:15 01.08.2022
 
В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана

Организация атомной энергии Ирана сообщила о запуске сотен центрифуг для обогащения урана

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, заявил официальный представитель организации Бехруз Камалванди.
"Эти центрифуги являются передовыми установками… Это поручение выполняется в соответствии с реализацией закона о стратегических действиях для отмены санкций и защиты интересов Ирана, а также в целях достижения обогащения (урана) до 190 тысяч EPP", - приводит агентство Tasnim слова Камалванди.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:17
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
ЕРР - единица работы по разделению изотопов, показывающая эффективность центрифуг для обогащения ядерных материалов. В целях производства обогащенного ядерного топлива, в частности для выполнения военных задач, достаточно достичь уровня в 190 тысяч ЕРР.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:58
США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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