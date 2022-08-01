https://ria.ru/20220801/ukraintsy-1806423300.html

Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев

Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев

Граждан Украины, которых в результате нарушения российского миграционного законодательства могли выдворить из России, сейчас стараются принять в гражданство РФ, РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:16

2022-08-01T14:16

2022-08-01T14:16

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россия

украина

мигранты

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Граждан Украины, которых в результате нарушения российского миграционного законодательства могли выдворить из России, сейчас стараются принять в гражданство РФ, заявила РИА Новости ведущий юрист Центра международной миграционно-правовой поддержки IMALS Евгения Сугутская, опрошенная в качестве эксперта.Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские суды якобы начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ "в связи с фактической невозможностью осуществить данную процедуру".По ее словам, дело в том, что при наличии судебного решения о выдворении Россия должна подтвердить у Украины личность ее гражданина и получить свидетельство о его возвращении на родину."С 2014 года эта связь между странами начала пропадать, а в последнее время она вовсе почти сошла на нет", - констатировала Сугутская.В этом случае, подчеркнула юрист, приставы не могут закрыть исполнительное производство о выдворении в отношении гражданина Украины, "он находится в подвешенном состоянии", и, если человек был помещен в центр содержания, "вытащить его оттуда становится практически невозможно"."При этом необходимо подчеркнуть, что в целом граждан Украины не помещали в центры содержания, для них применяют выдворение путем самостоятельного выезда из страны. Исключения – случаи многократного злостного нарушения закона и полное отсутствие как-либо документов. Как я уже обозначила ранее, сейчас созданы все условия, в том числе упрощенный прием в гражданство РФ для украинцев, им помогают с восстановлением документов и закрытием исполнительных производств", - заключила Сугутская.

https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, мигранты