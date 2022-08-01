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Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев - РИА Новости, 01.08.2022
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Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев
Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев - РИА Новости, 01.08.2022
Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев
Граждан Украины, которых в результате нарушения российского миграционного законодательства могли выдворить из России, сейчас стараются принять в гражданство РФ, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:16
2022-08-01T14:16
общество
россия
украина
мигранты
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Граждан Украины, которых в результате нарушения российского миграционного законодательства могли выдворить из России, сейчас стараются принять в гражданство РФ, заявила РИА Новости ведущий юрист Центра международной миграционно-правовой поддержки IMALS Евгения Сугутская, опрошенная в качестве эксперта.Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские суды якобы начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ "в связи с фактической невозможностью осуществить данную процедуру".По ее словам, дело в том, что при наличии судебного решения о выдворении Россия должна подтвердить у Украины личность ее гражданина и получить свидетельство о его возвращении на родину."С 2014 года эта связь между странами начала пропадать, а в последнее время она вовсе почти сошла на нет", - констатировала Сугутская.В этом случае, подчеркнула юрист, приставы не могут закрыть исполнительное производство о выдворении в отношении гражданина Украины, "он находится в подвешенном состоянии", и, если человек был помещен в центр содержания, "вытащить его оттуда становится практически невозможно"."При этом необходимо подчеркнуть, что в целом граждан Украины не помещали в центры содержания, для них применяют выдворение путем самостоятельного выезда из страны. Исключения – случаи многократного злостного нарушения закона и полное отсутствие как-либо документов. Как я уже обозначила ранее, сейчас созданы все условия, в том числе упрощенный прием в гражданство РФ для украинцев, им помогают с восстановлением документов и закрытием исполнительных производств", - заключила Сугутская.
https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html
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общество, россия, украина, мигранты
14:16 01.08.2022
 
Эксперт рассказала, почему Россия не выдворяет нарушивших закон украинцев

Юрист Сугутская: нарушивших миграционный закон украинцев стараются не выдворять из России

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Граждан Украины, которых в результате нарушения российского миграционного законодательства могли выдворить из России, сейчас стараются принять в гражданство РФ, заявила РИА Новости ведущий юрист Центра международной миграционно-правовой поддержки IMALS Евгения Сугутская, опрошенная в качестве эксперта.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские суды якобы начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ "в связи с фактической невозможностью осуществить данную процедуру".
"Я не могу сказать, что наблюдаю такую тенденцию именно с судами, однако, на мой взгляд, есть негласное распоряжение не привлекать граждан Украины к административной ответственности, даже если человек нарушил миграционное законодательство", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, дело в том, что при наличии судебного решения о выдворении Россия должна подтвердить у Украины личность ее гражданина и получить свидетельство о его возвращении на родину.
"С 2014 года эта связь между странами начала пропадать, а в последнее время она вовсе почти сошла на нет", - констатировала Сугутская.
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В этом случае, подчеркнула юрист, приставы не могут закрыть исполнительное производство о выдворении в отношении гражданина Украины, "он находится в подвешенном состоянии", и, если человек был помещен в центр содержания, "вытащить его оттуда становится практически невозможно".
"При этом необходимо подчеркнуть, что в целом граждан Украины не помещали в центры содержания, для них применяют выдворение путем самостоятельного выезда из страны. Исключения – случаи многократного злостного нарушения закона и полное отсутствие как-либо документов. Как я уже обозначила ранее, сейчас созданы все условия, в том числе упрощенный прием в гражданство РФ для украинцев, им помогают с восстановлением документов и закрытием исполнительных производств", - заключила Сугутская.
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