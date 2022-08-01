https://ria.ru/20220801/ukraina-1806548747.html
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму" - РИА Новости, 02.08.2022
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T23:24
2022-08-01T23:24
2022-08-02T00:13
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры."Подписал приказ о проведении служебного расследования касаемо сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе которые временно были под оккупацией, чтобы проверить кто, где находился, какие действия производились для защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, есть ли информация, которая может свидетельствовать о причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности", - сказал Костин в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, уже пяти сотрудникам прокуратуры и трем госслужащим сообщено о подозрении. Продолжается проверка в отношении более 600 сотрудников прокуратуры.
https://ria.ru/20220801/povestki-1806524244.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
23:24 01.08.2022 (обновлено: 00:13 02.08.2022)
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
На Украине проведут служебное расследование о причастности прокуроров к коллаборационизму
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры.
"Подписал приказ о проведении служебного расследования касаемо сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе которые временно были под оккупацией, чтобы проверить кто, где находился, какие действия производились для защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, есть ли информация, которая может свидетельствовать о причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности", - сказал Костин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, уже пяти сотрудникам прокуратуры и трем госслужащим сообщено о подозрении. Продолжается проверка в отношении более 600 сотрудников прокуратуры.