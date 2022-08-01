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На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму" - РИА Новости, 02.08.2022
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На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму" - РИА Новости, 02.08.2022
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T23:24
2022-08-02T00:13
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры."Подписал приказ о проведении служебного расследования касаемо сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе которые временно были под оккупацией, чтобы проверить кто, где находился, какие действия производились для защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, есть ли информация, которая может свидетельствовать о причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности", - сказал Костин в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, уже пяти сотрудникам прокуратуры и трем госслужащим сообщено о подозрении. Продолжается проверка в отношении более 600 сотрудников прокуратуры.
https://ria.ru/20220801/povestki-1806524244.html
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украина, владимир зеленский
23:24 01.08.2022 (обновлено: 00:13 02.08.2022)
 
На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"

На Украине проведут служебное расследование о причастности прокуроров к коллаборационизму

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры.
"Подписал приказ о проведении служебного расследования касаемо сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе которые временно были под оккупацией, чтобы проверить кто, где находился, какие действия производились для защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, есть ли информация, которая может свидетельствовать о причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности", - сказал Костин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, уже пяти сотрудникам прокуратуры и трем госслужащим сообщено о подозрении. Продолжается проверка в отношении более 600 сотрудников прокуратуры.
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