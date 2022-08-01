https://ria.ru/20220801/ukraina-1806548747.html

На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"

На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму" - РИА Новости, 02.08.2022

На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-01T23:24

2022-08-01T23:24

2022-08-02T00:13

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что поручил провести служебное расследование о причастности к коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры."Подписал приказ о проведении служебного расследования касаемо сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе которые временно были под оккупацией, чтобы проверить кто, где находился, какие действия производились для защиты помещений прокуратуры, материалов дел, имущества, есть ли информация, которая может свидетельствовать о причастности сотрудников прокуратуры к коллаборационной деятельности", - сказал Костин в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, уже пяти сотрудникам прокуратуры и трем госслужащим сообщено о подозрении. Продолжается проверка в отношении более 600 сотрудников прокуратуры.

https://ria.ru/20220801/povestki-1806524244.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, владимир зеленский