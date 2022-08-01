https://ria.ru/20220801/ukraina-1806509228.html

Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины

Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины - РИА Новости, 01.08.2022

Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины

Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил в понедельник руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:32

2022-08-01T18:32

2022-08-01T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

андрей ермак

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил в понедельник руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Ранее Ермак сообщил, что в понедельник представители Украины провели телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли."Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", - написал Ермак в своем Telegram-канале.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.

https://ria.ru/20220726/zapad-1804956674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, андрей ермак, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр