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Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/ukraina-1806509228.html
Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины
Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины - РИА Новости, 01.08.2022
Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины
Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил в понедельник руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:32
2022-08-01T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
андрей ермак
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил в понедельник руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Ранее Ермак сообщил, что в понедельник представители Украины провели телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли."Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", - написал Ермак в своем Telegram-канале.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
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в мире, украина, сша, андрей ермак, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:32 01.08.2022
 
Офис Зеленского рассказал Белому дому об оборонных нуждах Украины

Офис Зеленского проинформировал Белый дом о ситуации на фронте и оборонных нуждах Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил в понедельник руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее Ермак сообщил, что в понедельник представители Украины провели телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
"Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
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