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На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/ukraina-1806454708.html
На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS
На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.08.2022
На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:00
2022-08-01T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
сша
рсзо himars
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS."Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину... Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", - написал министр в Twitter.Резников также поблагодарил американского президента Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина за "усиление" украинских войск.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Готовящиеся поставки должны включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
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в мире, украина, алексей резников, сша, рсзо himars
16:00 01.08.2022
 
На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS

Министр обороны Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS.
"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину... Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", - написал министр в Twitter.
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Резников также поблагодарил американского президента Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина за "усиление" украинских войск.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Готовящиеся поставки должны включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковСШАРСЗО HIMARS
 
 
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