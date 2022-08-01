https://ria.ru/20220801/ukraina-1806426699.html

На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II

На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II - РИА Новости, 01.08.2022

На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:27

2022-08-01T14:27

2022-08-01T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

германия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.О поставке на Украину Mars II и трех дополнительных систем Panzerhaubitze 2000 немецкие СМИ сообщали неделю назад."Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину", - написал министр в Twitter.Сколько именно установок Mars II получила Украина, не уточняется.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805800586.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, германия