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На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/ukraina-1806426699.html
На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II
На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II - РИА Новости, 01.08.2022
На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:27
2022-08-01T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
германия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.О поставке на Украину Mars II и трех дополнительных систем Panzerhaubitze 2000 немецкие СМИ сообщали неделю назад."Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину", - написал министр в Twitter.Сколько именно установок Mars II получила Украина, не уточняется.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, алексей резников, германия
14:27 01.08.2022 (обновлено: 14:44 01.08.2022)
 
На Украину прибыли поставленные Германией РСЗО Mars II

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии РСЗО Mars II из Германии

© Фото : Markus RauchenbergerРеактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Markus Rauchenberger
Реактивная система залпового огня MARS2 Вооруженных сил Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.
О поставке на Украину Mars II и трех дополнительных систем Panzerhaubitze 2000 немецкие СМИ сообщали неделю назад.
"Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину", - написал министр в Twitter.
Сколько именно установок Mars II получила Украина, не уточняется.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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