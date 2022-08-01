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В теробороне Украины пожаловались на поставки машин с исчерпанным ресурсом
В теробороне Украины пожаловались на поставки машин с исчерпанным ресурсом - РИА Новости, 01.08.2022
В теробороне Украины пожаловались на поставки машин с исчерпанным ресурсом
Автомобили, предоставляемые украинским войскам волонтерами, поступают с практически исчерпанным ресурсом, а ремонтировать их нечем, заявил капитан украинской... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:21
2022-08-01T13:21
2022-08-01T13:21
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автомобили, предоставляемые украинским войскам волонтерами, поступают с практически исчерпанным ресурсом, а ремонтировать их нечем, заявил капитан украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны, экс-глава львовского областного совета Александр Ганущин."Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем", - сказал Ганущин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, чего больше всего не хватает украинским войскам.По его словам, зачастую поставляемые волонтерами в войска автомобили "имеют очень ограниченный ресурс".Ганущин также отметил, что "было бы неплохо, если бы те волонтерские организации, которые поставляли нам автомобили, позаботились об их обслуживании", так как транспорт сейчас – "самое важное".
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украина
В теробороне Украины пожаловались на поставки машин с исчерпанным ресурсом
Капитан штаба теробороны Украины: волонтеры поставляют машины с исчерпанным ресурсом
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Автомобили, предоставляемые украинским войскам волонтерами, поступают с практически исчерпанным ресурсом, а ремонтировать их нечем, заявил
капитан украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны, экс-глава львовского областного совета Александр Ганущин.
"Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем", - сказал Ганущин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, чего больше всего не хватает украинским войскам.
По его словам, зачастую поставляемые волонтерами в войска автомобили "имеют очень ограниченный ресурс".
Ганущин также отметил, что "было бы неплохо, если бы те волонтерские организации, которые поставляли нам автомобили, позаботились об их обслуживании", так как транспорт сейчас – "самое важное".