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ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста - РИА Новости, 01.08.2022
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ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста
ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста - РИА Новости, 01.08.2022
ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста
Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:13
2022-08-01T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа.Кроме того, до 200 человек и семь единиц бронетехники удалось ликвидировать ударом ВКС по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.
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безопасность, украина, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:13 01.08.2022 (обновлено: 13:50 01.08.2022)
 
ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста

Минобороны России заявило об уничтожении в Харькове двух американских установок HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа.

"В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников", — говорится в документе.

Кроме того, до 200 человек и семь единиц бронетехники удалось ликвидировать ударом ВКС по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.
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