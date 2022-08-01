12:13 01.08.2022 (обновлено: 13:50 01.08.2022)
ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста
Минобороны России заявило об уничтожении в Харькове двух американских установок HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа.
"В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников", — говорится в документе.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.