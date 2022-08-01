https://ria.ru/20220801/ukraina-1806375390.html

ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста

ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста - РИА Новости, 01.08.2022

ВС России уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS и 53 националиста

Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:13

2022-08-01T12:13

2022-08-01T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

харьков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска точным ударом по предприятию в Харькове уничтожили две американские РСЗО, сообщило Минобороны в сводке за 1 августа.Кроме того, до 200 человек и семь единиц бронетехники удалось ликвидировать ударом ВКС по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьков

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)