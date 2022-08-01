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Вступает в силу запрет на импорт российского угля Евросоюзом
Вступает в силу запрет на импорт российского угля Евросоюзом - РИА Новости, 01.08.2022
Вступает в силу запрет на импорт российского угля Евросоюзом
Полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз в качестве одной из санкционных мер Запада против России начинает действовать с 1 августа. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:37
2022-08-01T00:37
2022-08-01T00:37
экономика
россия
европа
франция
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
санкции в отношении россии
импорт
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз в качестве одной из санкционных мер Запада против России начинает действовать с 1 августа.Соответствующая мера была включена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из России.Согласно формулировке документа, мера включает "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года".На момент принятия решения отмечалось, что импорт российского угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год. По данным Минэнерго РФ, доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.Тем временем Европа в попытках сократить потребление российского газа наращивает объемы использования угля в электроэнергетике. В частности, Франция объявила о возможном перезапуске угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке страны. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет на 7% по сравнению с прошлогодним скачком в 14%.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1804928158.html
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экономика, россия, европа, франция, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, импорт
Вступает в силу запрет на импорт российского угля Евросоюзом
С 1 августа вступает в силу запрет на импорт российского угля Евросоюзом