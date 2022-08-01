https://ria.ru/20220801/tsb-1806502081.html

ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента

ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента - РИА Новости, 01.08.2022

ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента

Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:12

2022-08-01T18:12

2022-08-01T18:12

экономика

цены на нефть

максим решетников

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политики.При этом годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%. Согласно последним данным - от Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 22 июля составила 15,3%.Минэкономразвития в июле сообщало, что за второй квартал экономика России снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии - на 0,5%.Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220729/ekonomika-1805935184.html

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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)