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ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента - РИА Новости, 01.08.2022
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента
Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:12
2022-08-01T18:12
2022-08-01T18:12
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политики.При этом годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%. Согласно последним данным - от Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 22 июля составила 15,3%.Минэкономразвития в июле сообщало, что за второй квартал экономика России снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии - на 0,5%.Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента к концу третьего квартала