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ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента - РИА Новости, 01.08.2022
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ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента - РИА Новости, 01.08.2022
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента
Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:12
2022-08-01T18:12
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политики.При этом годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%. Согласно последним данным - от Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 22 июля составила 15,3%.Минэкономразвития в июле сообщало, что за второй квартал экономика России снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии - на 0,5%.Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
18:12 01.08.2022
 
ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента

ЦБ ожидает снижения инфляции до 14,6 процента к концу третьего квартала

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политики.
При этом годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%. Согласно последним данным - от Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 22 июля составила 15,3%.
Минэкономразвития в июле сообщало, что за второй квартал экономика России снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии - на 0,5%.
Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:31
Решетников оценил ситуацию в российской экономике
 
ЭкономикаЦены на нефтьМаксим РешетниковРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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