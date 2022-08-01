https://ria.ru/20220801/tramp-1806503700.html

Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным - РИА Новости, 01.08.2022

Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:18

2022-08-01T18:18

2022-08-01T19:55

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show."Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться", — отметил экс-глава Белого дома.По мнению Трампа, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.При этом западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден, в частности, ранее подписал закон о ленд-лизе, а на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.Кроме того, Киев саботирует переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, республика крым, киев, сергей лавров