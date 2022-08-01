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Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным - РИА Новости, 01.08.2022
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Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным
Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным - РИА Новости, 01.08.2022
Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным
Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:18
2022-08-01T19:55
в мире
джо байден
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis &amp; Buck Sexton Show."Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться", — отметил экс-глава Белого дома.По мнению Трампа, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.При этом западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден, в частности, ранее подписал закон о ленд-лизе, а на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.Кроме того, Киев саботирует переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html
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в мире, джо байден, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, республика крым, киев, сергей лавров
18:18 01.08.2022 (обновлено: 19:55 01.08.2022)
 
Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Трамп заявил, что Зеленскому следовало договориться с Путиным и отказаться от НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.
"Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться", — отметил экс-глава Белого дома.
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По мнению Трампа, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
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При этом западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден, в частности, ранее подписал закон о ленд-лизе, а на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.
Кроме того, Киев саботирует переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.
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В миреДжо БайденУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОРеспублика КрымКиевСергей Лавров
 
 
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