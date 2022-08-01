https://ria.ru/20220801/tes-1806535662.html
В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле
В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле - РИА Новости, 01.08.2022
В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле
Первая тепловая электростанция на буром угле выведена из резерва и подключена к сети в Германии на фоне дефицита газа, сообщает радиостанция NDR. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:07
2022-08-01T21:07
2022-08-01T21:07
нижняя саксония
германия
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Первая тепловая электростанция на буром угле выведена из резерва и подключена к сети в Германии на фоне дефицита газа, сообщает радиостанция NDR.Речь идет о ТЭС Мерум в коммуне Хоэнхамельн в Нижней Саксонии. Управляющий ТЭС Армин Фибер заявила, что станция работает стабильно с 06.00 (07.00 мск) понедельника."Оборудование хорошо перенесло длительную паузу", - заявил Фибер NDR.Фибер сравнил возобновление эксплуатации ТЭС с "автомобилем, который восемь месяцев стоял в гараже, тогда неизвестно, заведется ли он сразу". По данным Федерального сетевого агентства, ТЭС Мерум является первой из находящихся в резерве ТЭС на угле, возвращённой в рыночную эксплуатацию. Объект принадлежит чешской фирме EPH, предварительно он может работать по лицензии до апреля 2023 гола.
https://ria.ru/20220731/gaz-1806261202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижняя саксония, германия
В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле
NDR: в Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва и подключили первую ТЭС на угле