https://ria.ru/20220801/tes-1806535662.html

В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле

В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле - РИА Новости, 01.08.2022

В Германии на фоне дефицита газа вывели из резерва первую ТЭС на угле

Первая тепловая электростанция на буром угле выведена из резерва и подключена к сети в Германии на фоне дефицита газа, сообщает радиостанция NDR. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:07

2022-08-01T21:07

2022-08-01T21:07

нижняя саксония

германия

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Первая тепловая электростанция на буром угле выведена из резерва и подключена к сети в Германии на фоне дефицита газа, сообщает радиостанция NDR.Речь идет о ТЭС Мерум в коммуне Хоэнхамельн в Нижней Саксонии. Управляющий ТЭС Армин Фибер заявила, что станция работает стабильно с 06.00 (07.00 мск) понедельника."Оборудование хорошо перенесло длительную паузу", - заявил Фибер NDR.Фибер сравнил возобновление эксплуатации ТЭС с "автомобилем, который восемь месяцев стоял в гараже, тогда неизвестно, заведется ли он сразу". По данным Федерального сетевого агентства, ТЭС Мерум является первой из находящихся в резерве ТЭС на угле, возвращённой в рыночную эксплуатацию. Объект принадлежит чешской фирме EPH, предварительно он может работать по лицензии до апреля 2023 гола.

https://ria.ru/20220731/gaz-1806261202.html

нижняя саксония

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нижняя саксония, германия