https://ria.ru/20220801/tayvan-1806549324.html

СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году

СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году

Комитет по международным делам британской палаты общин планирует в 2022 году посетить Тайвань с визитом, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:30

2022-08-01T23:30

2022-08-01T23:31

в мире

том тугендхат

цай инвэнь

нэнси пелоси

пекин

сша

тайвань

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ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Комитет по международным делам британской палаты общин планирует в 2022 году посетить Тайвань с визитом, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.Согласно источникам, визит был первоначально запланирован на начало года, но его отложили, потом что один из членов делегации сдал положительный тест на коронавирус. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Ожидается, что делегацию возглавит глава комитета Том Тугендхат.Неясно, встретятся ли британские депутаты с главой администрации острова Цай Инвэнь, детали поездки еще прорабатываются.Комитет отказался прокомментировать изданию подробности возможного визита "из соображений безопасности и в соответствии с обычной практикой".В скором времени также ожидается визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США. Анонс этого визита вызвал крайне негативную реакцию Китая.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pelosi-1806509768.html

пекин

сша

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, том тугендхат, цай инвэнь, нэнси пелоси, пекин, сша, тайвань