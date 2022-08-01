Рейтинг@Mail.ru
СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806549324.html
СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году
СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году
Комитет по международным делам британской палаты общин планирует в 2022 году посетить Тайвань с визитом, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:30
2022-08-01T23:31
в мире
том тугендхат
цай инвэнь
нэнси пелоси
пекин
сша
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Комитет по международным делам британской палаты общин планирует в 2022 году посетить Тайвань с визитом, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.Согласно источникам, визит был первоначально запланирован на начало года, но его отложили, потом что один из членов делегации сдал положительный тест на коронавирус. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Ожидается, что делегацию возглавит глава комитета Том Тугендхат.Неясно, встретятся ли британские депутаты с главой администрации острова Цай Инвэнь, детали поездки еще прорабатываются.Комитет отказался прокомментировать изданию подробности возможного визита "из соображений безопасности и в соответствии с обычной практикой".В скором времени также ожидается визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США. Анонс этого визита вызвал крайне негативную реакцию Китая.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pelosi-1806509768.html
пекин
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, том тугендхат, цай инвэнь, нэнси пелоси, пекин, сша, тайвань
23:30 01.08.2022 (обновлено: 23:31 01.08.2022)
 
СМИ: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань в 2022 году

Guardian: комитет палаты общин Британии планирует посетить Тайвань с визитом в 2022 году

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости. Комитет по международным делам британской палаты общин планирует в 2022 году посетить Тайвань с визитом, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Согласно источникам, визит был первоначально запланирован на начало года, но его отложили, потом что один из членов делегации сдал положительный тест на коронавирус. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Ожидается, что делегацию возглавит глава комитета Том Тугендхат.
Неясно, встретятся ли британские депутаты с главой администрации острова Цай Инвэнь, детали поездки еще прорабатываются.
Комитет отказался прокомментировать изданию подробности возможного визита "из соображений безопасности и в соответствии с обычной практикой".
В скором времени также ожидается визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США. Анонс этого визита вызвал крайне негативную реакцию Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 18:35В мире
Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа, пишут тайваньские СМИ
 
В миреТом ТугендхатЦай ИнвэньНэнси ПелосиПекинСШАТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала