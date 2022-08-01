https://ria.ru/20220801/tayvan-1806424467.html

Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022

Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает в Twitter министерство обороны острова. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:19

2022-08-01T14:19

2022-08-01T14:54

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_0:76:1464:900_1920x0_80_0_0_0f9b860615431098eb74eb08cf34e3e3.jpg

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает в Twitter министерство обороны острова."Четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в публикации.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США. Так, 15 июля Минобороны острова сообщало, что засекло десять китайских боевых самолетов, а 23 июня — 22.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном. В последние дни ситуацию осложняют слухи вокруг возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая совершает азиатское турне.Сама спикер ничего не говорила о планах посещения Тайваня, но Китай резко возражает против любых визитов официальных лиц иностранных государств на остров, расценивая это как вмешательство во внутренние дела.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220730/ucheniya-1806066768.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая