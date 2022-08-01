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Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022
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Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает в Twitter министерство обороны острова. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:19
2022-08-01T14:54
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает в Twitter министерство обороны острова."Четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в публикации.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США. Так, 15 июля Минобороны острова сообщало, что засекло десять китайских боевых самолетов, а 23 июня — 22.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном. В последние дни ситуацию осложняют слухи вокруг возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая совершает азиатское турне.Сама спикер ничего не говорила о планах посещения Тайваня, но Китай резко возражает против любых визитов официальных лиц иностранных государств на остров, расценивая это как вмешательство во внутренние дела.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220730/ucheniya-1806066768.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
14:19 01.08.2022 (обновлено: 14:54 01.08.2022)
 
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Четыре истребителя J-16 китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16Истребитель J-16
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16
Истребитель J-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Китайские истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает в Twitter министерство обороны острова.
"Четыре самолета J-16 Народно-освободительной армии Китая 1 августа 2022 года вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в публикации.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США. Так, 15 июля Минобороны острова сообщало, что засекло десять китайских боевых самолетов, а 23 июня — 22.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном. В последние дни ситуацию осложняют слухи вокруг возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая совершает азиатское турне.
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Сама спикер ничего не говорила о планах посещения Тайваня, но Китай резко возражает против любых визитов официальных лиц иностранных государств на остров, расценивая это как вмешательство во внутренние дела.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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