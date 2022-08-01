https://ria.ru/20220801/tank-1806492405.html

Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы

Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы - РИА Новости, 01.08.2022

Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс настаивает на том, чтобы найти другое место для советского танка-памятника Т-34, который установлен в окрестностях... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:45

2022-08-01T17:45

2022-08-01T17:45

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т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс настаивает на том, чтобы найти другое место для советского танка-памятника Т-34, который установлен в окрестностях приграничного с Россией города Нарвы, так как правительство считает его "символом агрессии".Танк Т-35 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года.В понедельник министр посетил Нарву и на встрече с журналистами сообщил, что позиция МВД и всего правительства заключается в том, что танк-памятник нужно переместить."Для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась в Украине, танк является символом агрессии, символом агрессивного государства, которое начало войну в Европе. Танк - наступательное оружие. По-моему, он плохо подходит на роль памятника. Этот вопрос теперь является не местным, а государственным, и военной символикой должно заниматься эстонское государство", - подчеркнул глава МВД.Ляэнеметс отметил, что точной даты переноса танка пока еще нет. "С правовыми основаниями надо определиться, но этим занимаются. Анализ еще продолжается, идет поиск наиболее достойного решения, потому что... для многих это было местом, куда ходили поминать погибших близких. Эти вещи нет смысла делать поспешно. Нельзя это делать тайно и ночью", - сказал министр.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы.Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220610/narva-1794688752.html

https://ria.ru/20220627/vandaly-1797851444.html

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в мире, нарва, эстония, европа, россия, т-34