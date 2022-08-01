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Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы - РИА Новости, 01.08.2022
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Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы
Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы - РИА Новости, 01.08.2022
Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс настаивает на том, чтобы найти другое место для советского танка-памятника Т-34, который установлен в окрестностях... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:45
2022-08-01T17:45
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс настаивает на том, чтобы найти другое место для советского танка-памятника Т-34, который установлен в окрестностях приграничного с Россией города Нарвы, так как правительство считает его "символом агрессии".Танк Т-35 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года.В понедельник министр посетил Нарву и на встрече с журналистами сообщил, что позиция МВД и всего правительства заключается в том, что танк-памятник нужно переместить."Для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась в Украине, танк является символом агрессии, символом агрессивного государства, которое начало войну в Европе. Танк - наступательное оружие. По-моему, он плохо подходит на роль памятника. Этот вопрос теперь является не местным, а государственным, и военной символикой должно заниматься эстонское государство", - подчеркнул глава МВД.Ляэнеметс отметил, что точной даты переноса танка пока еще нет. "С правовыми основаниями надо определиться, но этим занимаются. Анализ еще продолжается, идет поиск наиболее достойного решения, потому что... для многих это было местом, куда ходили поминать погибших близких. Эти вещи нет смысла делать поспешно. Нельзя это делать тайно и ночью", - сказал министр.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы.Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
https://ria.ru/20220610/narva-1794688752.html
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в мире, нарва, эстония, европа, россия, т-34
17:45 01.08.2022
 
Глава МВД Эстонии выступил за перемещение памятника освобождению Нарвы

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: танку-памятнику освобождению Нарвы нужно найти другое место

CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс настаивает на том, чтобы найти другое место для советского танка-памятника Т-34, который установлен в окрестностях приграничного с Россией города Нарвы, так как правительство считает его "символом агрессии".
Танк Т-35 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года.
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В понедельник министр посетил Нарву и на встрече с журналистами сообщил, что позиция МВД и всего правительства заключается в том, что танк-памятник нужно переместить.
"Моя позиция и позиция правительства по этому вопросу единая: очевидно, для танка придется найти место получше, чтобы его можно было достойно хранить, и сделать это тоже нужно достойно, учитывая все то, каким символом видится танк местным жителям", - цитирует Ляэнеметса портал государственного телерадиовещания ERR.
"Для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась в Украине, танк является символом агрессии, символом агрессивного государства, которое начало войну в Европе. Танк - наступательное оружие. По-моему, он плохо подходит на роль памятника. Этот вопрос теперь является не местным, а государственным, и военной символикой должно заниматься эстонское государство", - подчеркнул глава МВД.
Ляэнеметс отметил, что точной даты переноса танка пока еще нет. "С правовыми основаниями надо определиться, но этим занимаются. Анализ еще продолжается, идет поиск наиболее достойного решения, потому что... для многих это было местом, куда ходили поминать погибших близких. Эти вещи нет смысла делать поспешно. Нельзя это делать тайно и ночью", - сказал министр.
Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы.
Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
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27 июня, 12:05Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на УкраинеЕвропа в русофобском угаре крушит и демонтирует памятники советским солдатам-освободителям. Латвия, Польша, Литва, Эстония анонсируют новые планы по уничтожению мемориалов. Эта тенденция берет начало на Украине, где уже который год всеми возможными способами уничтожают памятниками воинам, поэтам, полководцам, жертвам Холокоста.
 
В миреНарваЭстонияЕвропаРоссияТ-34
 
 
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