https://ria.ru/20220801/svpd-1806541267.html

США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза

США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза - РИА Новости, 01.08.2022

США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза

США готовы продолжать переговоры по возврату в СВПД на основе варианта договоренности, предложенного ЕС, непонятно, готов ли к этому Иран, заявил журналистам... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:58

2022-08-01T21:58

2022-08-01T21:58

в мире

иран

евросоюз

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

энтони блинкен

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ООН, 1 авг - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры по возврату в СВПД на основе варианта договоренности, предложенного ЕС, непонятно, готов ли к этому Иран, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы продолжаем считать, что возвращение к исполнению обеими сторонами СВПД будет верным путем, позволит убрать обратно в ящик ядерную программу и избежать любого кризиса. ЕС выдвинул лучшее предложение, основанное на многих месяцах дискуссий и переговоров", - сказал Блинкен.По его словам, это во многом "соответствует тому, что они выдвинули в марте"."Но еще предстоит понять, хочет ли и может ли Иран двигаться вперед. Мы по-прежнему готовы двигаться вперед на основе того, о чем договорились. Но все еще непонятно, готов ли к этому Иран", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html

иран

сша

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в мире, иран, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, энтони блинкен