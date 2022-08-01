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США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза
США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза - РИА Новости, 01.08.2022
США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза
США готовы продолжать переговоры по возврату в СВПД на основе варианта договоренности, предложенного ЕС, непонятно, готов ли к этому Иран, заявил журналистам... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:58
2022-08-01T21:58
2022-08-01T21:58
в мире
иран
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
энтони блинкен
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ООН, 1 авг - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры по возврату в СВПД на основе варианта договоренности, предложенного ЕС, непонятно, готов ли к этому Иран, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы продолжаем считать, что возвращение к исполнению обеими сторонами СВПД будет верным путем, позволит убрать обратно в ящик ядерную программу и избежать любого кризиса. ЕС выдвинул лучшее предложение, основанное на многих месяцах дискуссий и переговоров", - сказал Блинкен.По его словам, это во многом "соответствует тому, что они выдвинули в марте"."Но еще предстоит понять, хочет ли и может ли Иран двигаться вперед. Мы по-прежнему готовы двигаться вперед на основе того, о чем договорились. Но все еще непонятно, готов ли к этому Иран", - добавил Блинкен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, энтони блинкен
США готовы вести переговоры по СВПД на основе проекта Евросоюза
Блинкен: США готовы вести переговоры по СВПД на основе предложенного Евросоюзом проекта