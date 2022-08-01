https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html

На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель

На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель - РИА Новости, 01.08.2022

На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель

Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:07

2022-08-01T09:07

2022-08-01T09:08

происшествия

невельск

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150129/50/1501295035_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_27d786e0624dfca0819a95b0b712c63b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг - РИА Новости. Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района."Судно (порт приписки Невельск) в воскресенье село на мель в районе села Новиково Корсаковского района в результате сильного шторма в Анивском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. По информации судовладельца, сейнер не планируют снимать с мели: его хотят распилить и вывезти с побережья частями", - уточнил врио начальника управления по делам ГО ЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.Он добавил, что у судна по очереди дежурят члены экипажа.

невельск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, невельск, сахалинская область