https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель - РИА Новости, 01.08.2022
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:07
2022-08-01T09:07
2022-08-01T09:08
происшествия
невельск
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150129/50/1501295035_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_27d786e0624dfca0819a95b0b712c63b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг - РИА Новости. Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района."Судно (порт приписки Невельск) в воскресенье село на мель в районе села Новиково Корсаковского района в результате сильного шторма в Анивском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. По информации судовладельца, сейнер не планируют снимать с мели: его хотят распилить и вывезти с побережья частями", - уточнил врио начальника управления по делам ГО ЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.Он добавил, что у судна по очереди дежурят члены экипажа.
невельск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150129/50/1501295035_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4a2794cc732e9cb5eac6f432d7125a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, невельск, сахалинская область
09:07 01.08.2022 (обновлено: 09:08 01.08.2022)
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
Малый рыболовный сейнер выбросило на мель после сильного шторма на юге Сахалина