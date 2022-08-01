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На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель - РИА Новости, 01.08.2022
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На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель - РИА Новости, 01.08.2022
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:07
2022-08-01T09:08
происшествия
невельск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг - РИА Новости. Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района."Судно (порт приписки Невельск) в воскресенье село на мель в районе села Новиково Корсаковского района в результате сильного шторма в Анивском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. По информации судовладельца, сейнер не планируют снимать с мели: его хотят распилить и вывезти с побережья частями", - уточнил врио начальника управления по делам ГО ЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.Он добавил, что у судна по очереди дежурят члены экипажа.
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происшествия, невельск, сахалинская область
09:07 01.08.2022 (обновлено: 09:08 01.08.2022)
 
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель

Малый рыболовный сейнер выбросило на мель после сильного шторма на юге Сахалина

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПобережье Сахалина
Побережье Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг - РИА Новости. Малый рыболовный сейнер сильным штормом выбросило на мель на юге Сахалина, рассказали РИА Новости в администрации Корсаковского района.
"Судно (порт приписки Невельск) в воскресенье село на мель в районе села Новиково Корсаковского района в результате сильного шторма в Анивском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. По информации судовладельца, сейнер не планируют снимать с мели: его хотят распилить и вывезти с побережья частями", - уточнил врио начальника управления по делам ГО ЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.
Он добавил, что у судна по очереди дежурят члены экипажа.
 
ПроисшествияНевельскСахалинская область
 
 
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