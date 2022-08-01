https://ria.ru/20220801/sud-1806547888.html

Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве

Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 01.08.2022

Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:12

2022-08-01T23:12

2022-08-01T23:22

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке СК РФ ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы