https://ria.ru/20220801/sud-1806547888.html
Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве
Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 01.08.2022
Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве
Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:12
2022-08-01T23:12
2022-08-01T23:22
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке СК РФ ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
23:12 01.08.2022 (обновлено: 23:22 01.08.2022)
Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве
Суд отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабельникова Р.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ, отложено на 2 августа 16:30, срок задержания обвиняемого продлен на 72 часа", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России
, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК
, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
В столичном главке СК РФ ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).