СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"
Bloomberg: бывший подрядчик строительства АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, передает агентство Блумберг.
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Как сообщает агентство, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.
В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию".
Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта.
"В ответ Блумбергу IC Ictas заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции", - говорится в сообщении на сайте агентства.
На прошлой неделе стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.
"Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
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