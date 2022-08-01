https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html

СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"

СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом" - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"

Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:18

2022-08-01T21:18

2022-08-01T21:18

турция

лондон

аэс "аккую"

аккую нуклеар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, передает агентство Блумберг.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Как сообщает агентство, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию".Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта."В ответ Блумбергу IC Ictas заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции", - говорится в сообщении на сайте агентства.На прошлой неделе стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%."Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20220725/rosatom-1804778158.html

https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, лондон, аэс "аккую", аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"