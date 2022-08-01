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В Петербурге суд отказал мужчине, решившему взыскать деньги с бывшей - РИА Новости, 01.08.2022
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В Петербурге суд отказал мужчине, решившему взыскать деньги с бывшей
В Петербурге суд отказал мужчине, решившему взыскать деньги с бывшей - РИА Новости, 01.08.2022
В Петербурге суд отказал мужчине, решившему взыскать деньги с бывшей
Суд в Петербурге отказал мужчине, который решил взыскать с бывшей пассии около 160 тысяч рублей – большую часть этих средств он подарил ей за время... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:46
2022-08-01T14:46
происшествия
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге отказал мужчине, который решил взыскать с бывшей пассии около 160 тысяч рублей – большую часть этих средств он подарил ей за время романтических отношений, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Михаила Панева к Надежде Кленовой о взыскании неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов. Суд Паневу отказал", - сообщили в пресс-службе.Панев обратился с исковым заявлением к Кленовой о взыскании неосновательного обогащения в размере 130 620 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами - более 23 тысяч рублей. Позже сумма процентов увеличилась до 35 тысяч рублей. Он пояснил, что сделал переводы на 192 920 рублей за два года романтических отношений. Кленова вернула 62 300 рублей, остальные деньги он решил взыскать через суд."Оставшаяся часть денежных средств не была возвращена. Ответчик получила денежные средства в отсутствие установленных законом или сделкой оснований", - говорится в иске.Женщина исковые требования не признала, пояснила, что в период с 2016 по 2018 годы состояла с Паневым в близких личных отношениях, а мужчина делал знаки внимания, даря деньги. Никаких договоров займа с истцом оформлено не было."Истец переводил их лично, без всяких на то обязательств, добровольно, безвозмездно, то есть в дар. После того, как ответчик узнала о других отношениях истца, она тут же прекратила общение, после этого истец обиделся и решил ответчику отомстить", - отметила также ответчица.Суд указал, что добровольный перевод денежных средств в период близких отношений между сторонами не предполагает их возврата в случае разрыва.
https://ria.ru/20220726/katafalk-1804921401.html
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происшествия, общество, санкт-петербург
14:46 01.08.2022
 
В Петербурге суд отказал мужчине, решившему взыскать деньги с бывшей

Суд отказал петербуржцу, решившему взыскать с бывшей подаренные 130 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге отказал мужчине, который решил взыскать с бывшей пассии около 160 тысяч рублей – большую часть этих средств он подарил ей за время романтических отношений, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Михаила Панева к Надежде Кленовой о взыскании неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов. Суд Паневу отказал", - сообщили в пресс-службе.
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Панев обратился с исковым заявлением к Кленовой о взыскании неосновательного обогащения в размере 130 620 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами - более 23 тысяч рублей. Позже сумма процентов увеличилась до 35 тысяч рублей. Он пояснил, что сделал переводы на 192 920 рублей за два года романтических отношений. Кленова вернула 62 300 рублей, остальные деньги он решил взыскать через суд.
"Оставшаяся часть денежных средств не была возвращена. Ответчик получила денежные средства в отсутствие установленных законом или сделкой оснований", - говорится в иске.
Женщина исковые требования не признала, пояснила, что в период с 2016 по 2018 годы состояла с Паневым в близких личных отношениях, а мужчина делал знаки внимания, даря деньги. Никаких договоров займа с истцом оформлено не было.
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"Истец переводил их лично, без всяких на то обязательств, добровольно, безвозмездно, то есть в дар. После того, как ответчик узнала о других отношениях истца, она тут же прекратила общение, после этого истец обиделся и решил ответчику отомстить", - отметила также ответчица.
Суд указал, что добровольный перевод денежных средств в период близких отношений между сторонами не предполагает их возврата в случае разрыва.
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