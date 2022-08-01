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В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS" - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/sud-1806303516.html
В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS"
В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS" - РИА Новости, 01.08.2022
В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS"
Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" ожидается в Донецкой Народной Республике 1 августа, об этом сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:46
2022-08-01T00:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" ожидается в Донецкой Народной Республике 1 августа, об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.Ранее в Верховном суде Донецкой Народной Республики заявили РИА Новости о том, что заседание суда будет проходить в закрытом режиме без присутствия СМИ. В генеральной прокуратуре ДНР в свою очередь отметили, что командиру группы украинских боевиков "Медведи SS" Кравцову А.А. вменяются три статьи уголовного кодекса республики, максимальные санкции предусматривают высшую меру наказания.По информации из открытых источников, подразделение боевиков "Медведи SS" входило в состав украинских войск, где позиционировалось как десантно–штурмовой отряд. На территории Российской Федерации участники данного подразделения считаются неонацистами.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:46 01.08.2022
 
В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS"

В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром группировки боевиков "Медведи SS"

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" ожидается в Донецкой Народной Республике 1 августа, об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее в Верховном суде Донецкой Народной Республики заявили РИА Новости о том, что заседание суда будет проходить в закрытом режиме без присутствия СМИ. В генеральной прокуратуре ДНР в свою очередь отметили, что командиру группы украинских боевиков "Медведи SS" Кравцову А.А. вменяются три статьи уголовного кодекса республики, максимальные санкции предусматривают высшую меру наказания.
По информации из открытых источников, подразделение боевиков "Медведи SS" входило в состав украинских войск, где позиционировалось как десантно–штурмовой отряд. На территории Российской Федерации участники данного подразделения считаются неонацистами.
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Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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