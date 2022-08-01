https://ria.ru/20220801/sud-1806303516.html

В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS"

В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS" - РИА Новости, 01.08.2022

В ДНР ожидается начало судебного процесса над командиром "Медведей SS"

Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" ожидается в Донецкой Народной Республике 1 августа, об этом сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:46

2022-08-01T00:46

2022-08-01T00:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" ожидается в Донецкой Народной Республике 1 августа, об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.Ранее в Верховном суде Донецкой Народной Республики заявили РИА Новости о том, что заседание суда будет проходить в закрытом режиме без присутствия СМИ. В генеральной прокуратуре ДНР в свою очередь отметили, что командиру группы украинских боевиков "Медведи SS" Кравцову А.А. вменяются три статьи уголовного кодекса республики, максимальные санкции предусматривают высшую меру наказания.По информации из открытых источников, подразделение боевиков "Медведи SS" входило в состав украинских войск, где позиционировалось как десантно–штурмовой отряд. На территории Российской Федерации участники данного подразделения считаются неонацистами.

https://ria.ru/20220714/natsbat-1802336785.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина