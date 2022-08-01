https://ria.ru/20220801/strelba-1806394557.html
Глава муниципалитета подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям
Глава муниципалитета подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям - РИА Новости, 01.08.2022
Глава муниципалитета подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям
Полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе, сообщил РИА Новости председатель входящего в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:02
2022-08-01T13:02
2022-08-01T13:02
в мире
александр вучич
косово
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обострение ситуации на границе косово и сербии
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ЯРИНЬЕ (Косово, Сербия), 1 авг - РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе, сообщил РИА Новости председатель входящего в Косовско-Митровицкий округ муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович.По его словам, накануне около 19.00 по местному времени (20.00 мск) слышалась стрельба в деревне Банье. Он уточнил, что стреляла косовская полиция. На вопрос о том, как полиция вела себя по отношению к сербам, он ответил: "Очень плохо. Они просто не могут скрыть своей ненависти к нам. Были потасовки, были проколоты автомобильные шины, и они (полицейские) стреляли".Комментируя неподтвержденные сведения о том, что накануне один серб получил ранения, Вулович отметил, что раненых в Зубин-Потоке не было."Полагаю, что политическое решение кризиса - единственно реальная вещь", - отметил собеседник агентства.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград сделает для этого все возможное.
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в мире, александр вучич, косово, приштина, сша, обострение ситуации на границе косово и сербии
Глава муниципалитета подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям
Глава муниципалитета Вулович подтвердил стрельбу косовской полиции по сербским жителям
ЯРИНЬЕ (Косово, Сербия), 1 авг - РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе, сообщил РИА Новости председатель входящего в Косовско-Митровицкий округ муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович.
По его словам, накануне около 19.00 по местному времени (20.00 мск) слышалась стрельба в деревне Банье. Он уточнил, что стреляла косовская полиция. На вопрос о том, как полиция вела себя по отношению к сербам, он ответил: "Очень плохо. Они просто не могут скрыть своей ненависти к нам. Были потасовки, были проколоты автомобильные шины, и они (полицейские) стреляли".
Комментируя неподтвержденные сведения о том, что накануне один серб получил ранения, Вулович отметил, что раненых в Зубин-Потоке не было.
"Полагаю, что политическое решение кризиса - единственно реальная вещь", - отметил собеседник агентства.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово
произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной
запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США
отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич
в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград
сделает для этого все возможное.