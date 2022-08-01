https://ria.ru/20220801/stavropole-1806450574.html

Две новые особые экономические зоны создадут в Ставрополье

Две новые особые экономические зоны создадут в Ставрополье - РИА Новости, 01.08.2022

Две новые особые экономические зоны создадут в Ставрополье

Две крупные особые экономические зоны появятся в скором времени на территории Ставропольского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:08

2022-08-01T16:08

2022-08-01T16:08

ставропольский край

экономика

ставрополь

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СТАВРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Две крупные особые экономические зоны появятся в скором времени на территории Ставропольского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию."Так, новую ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 842 гектаров создадут на территории Шпаковского муниципального округа. Она расположится в непосредственной близости от Ставрополя. Предполагается, что здесь появятся логистическо-складской комплекс, индустриальный парк, объекты торговли крупных ритейлеров и многое другое", – сказал собеседник агентства.По его словам, власти Ставрополья планируют привлекать на территорию ОЭЗ инвесторов для создания новых производств в сфере переработки, а также крупные торговые компании, способные стать якорными. Так, уже есть предложение по строительству крупного дискаунт-центра, где свою продукцию смогут продавать местные фермеры и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Таким образом экологически чистая, качественная продукция будет стекаться со всего региона и даже из-за его пределов."Кроме того, крупный транспортно-логистический центр с железнодорожным контейнерным терминалом, оптово-распределительным центром планируется создать в особой экономической зоне площадью 854 гектаров на территории Минераловодского городского округа", – добавил представитель комитета.Он подчеркнул, что резидентам ОЭЗ оказывается существенная поддержка. Прежде всего, это освобождение от уплаты земельного налога на 5 лет и освобождение от уплаты налога на имущества на 10 лет, снижение ставки налога на прибыль, пониженная ставка арендной платы за землю. Кроме того, предприятия обеспечиваются электро-, газо- и водоснабжением, водоотведением, автомобильными дорогами до границы участка резидента, а также подключением к инженерной инфраструктуре на льготной основе."Наша задача – нарастить объемы производства и насытить внутренний рынок всем необходимым продовольствием. Создание крупных логистических центров обеспечит нашим производителям доступ на рынки не только других регионов, но и стран. В свою очередь, жители Ставрополья получат максимально широкий ассортимент всевозможной продукции в минимальные сроки. Это гарантирует высокую конкуренцию, которая напрямую сказывается на цене продукции", – сообщил руководитель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html

https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

ставрополь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, ставрополь