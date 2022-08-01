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Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220801/stallone-1806396502.html
Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце
Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце - РИА Новости, 01.08.2022
Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце
Сильвестр Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:10
2022-08-01T17:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
сильвестр сталлоне
дольф лундгрен
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети.Он также отметил, что когда-то уважал Дольфа Лундгрена, исполнившего роль Ивана Драго. "Но он никогда не говорил мне, что за моей спиной творилось с персонажем, которого я для него создал", — утверждает актер. Лундгрен уже отреагировал на критику Сталлоне. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию он также высказал в социальной сети. "Нет ни утвержденного сценария, ни заключенных сделок, ни режиссера, и у меня сложилось впечатление, что мой друг Сильвестр Сталлоне все-таки в проекте в качестве продюсера или даже актера", — написал Лундгрен. Он отметил, что на связи со Сталлоне. Сталлоне написал сценарий для первого фильма "Рокки". Он пытался продать его нескольким студиям. В итоге права приобрели права Ирвин Винклер и Роберт Чартофф с условием, что Сталлоне должен сыграть главную роль.Иван Драго появился в четвертом фильме франшизы "Рокки", вышедшем в 1985 году. В 2018 году состоялась премьера ленты "Крид 2", в которой Рокки (Сталлоне) тренировал Адониса (Майкл Б. Джордан), сына своего друга. Противником юноши на ринге стал Виктор. Этого бойца готовил к поединку его отец — Иван Драго. Роль Виктора досталась Флориана Мунтеану, немецко-румынскому актеру и модели, бывшему боксеру в тяжелом весе.
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новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне, дольф лундгрен, звезды, знаменитости
16:10 01.08.2022 (обновлено: 17:06 01.08.2022)
 
Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце

Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки картин Сильвестра Сталлоне в Русском музее
Открытие выставки картин Сильвестра Сталлоне в Русском музее - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети.

"Вновь Ирвин Уинклер, этот жалкий 94-летний продюсер, и его дети Чарльз и Дэвид обгладывают кости замечательного персонажа, которого придумал я, и не предупредили меня... Извиняюсь перед фанатами, я никогда не хотел, чтобы героев "Рокки" эксплуатировали эти паразиты", — заявил Сталлоне.

Он также отметил, что когда-то уважал Дольфа Лундгрена, исполнившего роль Ивана Драго.
"Но он никогда не говорил мне, что за моей спиной творилось с персонажем, которого я для него создал", — утверждает актер.
Лундгрен уже отреагировал на критику Сталлоне. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию он также высказал в социальной сети.
"Нет ни утвержденного сценария, ни заключенных сделок, ни режиссера, и у меня сложилось впечатление, что мой друг Сильвестр Сталлоне все-таки в проекте в качестве продюсера или даже актера", — написал Лундгрен.
Он отметил, что на связи со Сталлоне.
Сталлоне написал сценарий для первого фильма "Рокки". Он пытался продать его нескольким студиям. В итоге права приобрели права Ирвин Винклер и Роберт Чартофф с условием, что Сталлоне должен сыграть главную роль.
Иван Драго появился в четвертом фильме франшизы "Рокки", вышедшем в 1985 году. В 2018 году состоялась премьера ленты "Крид 2", в которой Рокки (Сталлоне) тренировал Адониса (Майкл Б. Джордан), сына своего друга. Противником юноши на ринге стал Виктор. Этого бойца готовил к поединку его отец — Иван Драго. Роль Виктора досталась Флориана Мунтеану, немецко-румынскому актеру и модели, бывшему боксеру в тяжелом весе.
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Голливудская студия создаст проект о русском боксере из "Рокки"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСильвестр СталлонеДольф ЛундгрензвездыЗнаменитости
 
 
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