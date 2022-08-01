https://ria.ru/20220801/stallone-1806396502.html

Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце

Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце - РИА Новости, 01.08.2022

Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце

Сильвестр Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:10

2022-08-01T16:10

2022-08-01T17:06

культура

новости культуры

кино и сериалы

сильвестр сталлоне

дольф лундгрен

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97301/99/973019985_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_5e30fa6375e2b5cdc84cd03a425d834f.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне разозлился из-за спин-оффа "Рокки" о русском бойце Иване Драго. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети.Он также отметил, что когда-то уважал Дольфа Лундгрена, исполнившего роль Ивана Драго. "Но он никогда не говорил мне, что за моей спиной творилось с персонажем, которого я для него создал", — утверждает актер. Лундгрен уже отреагировал на критику Сталлоне. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию он также высказал в социальной сети. "Нет ни утвержденного сценария, ни заключенных сделок, ни режиссера, и у меня сложилось впечатление, что мой друг Сильвестр Сталлоне все-таки в проекте в качестве продюсера или даже актера", — написал Лундгрен. Он отметил, что на связи со Сталлоне. Сталлоне написал сценарий для первого фильма "Рокки". Он пытался продать его нескольким студиям. В итоге права приобрели права Ирвин Винклер и Роберт Чартофф с условием, что Сталлоне должен сыграть главную роль.Иван Драго появился в четвертом фильме франшизы "Рокки", вышедшем в 1985 году. В 2018 году состоялась премьера ленты "Крид 2", в которой Рокки (Сталлоне) тренировал Адониса (Майкл Б. Джордан), сына своего друга. Противником юноши на ринге стал Виктор. Этого бойца готовил к поединку его отец — Иван Драго. Роль Виктора досталась Флориана Мунтеану, немецко-румынскому актеру и модели, бывшему боксеру в тяжелом весе.

https://ria.ru/20220729/drago-1805797197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне, дольф лундгрен, звезды, знаменитости