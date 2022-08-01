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Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР - РИА Новости, 01.08.2022
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Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР
Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР - РИА Новости, 01.08.2022
Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР
Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:12
2022-08-01T15:12
владимир путин
в мире
россия
украина
ссср
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини".При этом он признал, что советская собственность досталась России лишь после того, как она обязалась выплатить долги СССР."Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы", — так посол обосновал право Киева на бывшее советское имущество.На заявление Пристайко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это требование можно расценить как банкротство киевского режима. И прежде чем предъявлять какие-либо претензии, Украине нужно было взять на себя часть огромного долга СССР, который Россия полностью выплатила, добавил Володин. В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как отмечал Владимир Путин, Украина своих обязательств по передаче активов до сих пор не выполнила.
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владимир путин, в мире, россия, украина, ссср, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:12 01.08.2022 (обновлено: 15:12 01.08.2022)
 
Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко потребовал от России вернуть треть имущества СССР

© AP Photo / Efrem LukatskyВадим Пристайко
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини".

"Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Великобритании и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", — сказал дипломат.

При этом он признал, что советская собственность досталась России лишь после того, как она обязалась выплатить долги СССР.
"Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы", — так посол обосновал право Киева на бывшее советское имущество.
На заявление Пристайко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это требование можно расценить как банкротство киевского режима. И прежде чем предъявлять какие-либо претензии, Украине нужно было взять на себя часть огромного долга СССР, который Россия полностью выплатила, добавил Володин.
В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как отмечал Владимир Путин, Украина своих обязательств по передаче активов до сих пор не выполнила.
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