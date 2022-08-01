12:12 01.08.2022 (обновлено: 15:12 01.08.2022)
Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко потребовал от России вернуть треть имущества СССР
© AP Photo / Efrem LukatskyВадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини".
"Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Великобритании и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", — сказал дипломат.
"Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы", — так посол обосновал право Киева на бывшее советское имущество.
На заявление Пристайко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это требование можно расценить как банкротство киевского режима. И прежде чем предъявлять какие-либо претензии, Украине нужно было взять на себя часть огромного долга СССР, который Россия полностью выплатила, добавил Володин.
В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как отмечал Владимир Путин, Украина своих обязательств по передаче активов до сих пор не выполнила.