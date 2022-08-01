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Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР

Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР - РИА Новости, 01.08.2022

Посол Украины в Лондоне потребовал от России вернуть часть имущества СССР

Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:12

2022-08-01T12:12

2022-08-01T15:12

владимир путин

в мире

россия

украина

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признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини".При этом он признал, что советская собственность досталась России лишь после того, как она обязалась выплатить долги СССР."Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы", — так посол обосновал право Киева на бывшее советское имущество.На заявление Пристайко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это требование можно расценить как банкротство киевского режима. И прежде чем предъявлять какие-либо претензии, Украине нужно было взять на себя часть огромного долга СССР, который Россия полностью выплатила, добавил Володин. В 1993 году Россия обязалась погасить долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы переставшего существовать Советского Союза (так называемое соглашение о "нулевом варианте"). Как отмечал Владимир Путин, Украина своих обязательств по передаче активов до сих пор не выполнила.

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/melnik-1805411813.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, в мире, россия, украина, ссср, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии