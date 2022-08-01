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Роскосмос в октябре выведет на орбиту первый спутник группировки "Сфера"

Роскосмос в октябре выведет на орбиту первый спутник группировки "Сфера" - РИА Новости, 01.08.2022

Роскосмос в октябре выведет на орбиту первый спутник группировки "Сфера"

Первый аппарат многоспутниковой группировки "Сфера" - экспериментальный "Скиф-Д" - запустят на орбиту с космодрома Восточный в конце октября 2022 года, сообщили РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:59

2022-08-01T17:59

2022-08-01T17:59

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый аппарат многоспутниковой группировки "Сфера" - экспериментальный "Скиф-Д" - запустят на орбиту с космодрома Восточный в конце октября 2022 года, сообщили в понедельник в "Роскосмосе"."Сейчас конструкция спутника готова и передана в сборочный цех. В конце сентября "Скиф-Д" транспортируют на Восточный для подготовки к запуску. По плану, спутник будет отправлен на орбиту вместе с тройкой "Гонцов-М" в конце октября", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.Отмечается, что работы над спутником "Скиф-Д" стартовали на предприятии "ИСС Решетнева" во второй половине 2020 года. Сейчас начались сборка и испытания аппарата."Космическая система "Скиф-Д" предназначена для отработки новых технических решений по предоставлению услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики, а также для защиты орбитально-частотного ресурса", - уточнили в госкорпорации.Ранее сообщалось, что запуск демонстратора "Скиф-Д" запланирован на октябрь 2022 года, но не указывалась точная дата.Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников.В группировку войдут спутники связи "Экспресс" и "Экспресс-РВ", аппараты "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и спутники "Марафон". Кроме того, в составе группировки будут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр", и спутники наблюдения "Беркут".В конце 2021 года было объявлено, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно. Тогда сообщалось, что суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.Запуск первого аппарата "Сферы" - спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" - запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора "Марафон", а в конце 2025 года – первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".

https://ria.ru/20220729/sputniki-1805963154.html

https://ria.ru/20220729/sputniki-1805960540.html

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космос - риа наука, россия, арктика, роскосмос