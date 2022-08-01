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В Узбекистане разблокировали доступ к трем соцсетям - РИА Новости, 01.08.2022
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В Узбекистане разблокировали доступ к трем соцсетям
В Узбекистане разблокировали доступ к трем соцсетям - РИА Новости, 01.08.2022
В Узбекистане разблокировали доступ к трем соцсетям
Ограничения на доступ в соцсети Twitter, "ВКонтакте" и WeChat с 1 августа сняты в Узбекистане, сообщает в понедельник агентство информации и массовой... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:12
2022-08-01T15:14
в мире
технологии
шавкат мирзиеев
узбекистан
twitter
wechat
tiktok
skype
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ТАШКЕНТ, 1 авг – РИА Новости. Ограничения на доступ в соцсети Twitter, "ВКонтакте" и WeChat с 1 августа сняты в Узбекистане, сообщает в понедельник агентство информации и массовой коммуникации (АИМК) при президенте республики.В июле 2021 года госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона "О персональных данных". В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. В марте этого года Skype был исключен из реестра ресурсов, работа которых ограничена в республике.Согласно данным ведомства, продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно. "Блокировки только вредят развитию", - добавили в агентстве.В ноябре 2021 года в Узбекистане была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook*, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Однако президент страны Шавкат Мирзиеев назвал такие действия недальновидными, спустя несколько часов работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме.В конце января 2021 года Мирзиеев подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. С февраля 2022 года в республике будут введены штрафы для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, шавкат мирзиеев, узбекистан, twitter, wechat, tiktok, skype, telegram (приложение)
15:12 01.08.2022 (обновлено: 15:14 01.08.2022)
 
В Узбекистане разблокировали доступ к трем соцсетям

В Узбекистане сняли ограничение на доступ к соцсетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриложение Twitter на смартфоне
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТАШКЕНТ, 1 авг – РИА Новости. Ограничения на доступ в соцсети Twitter, "ВКонтакте" и WeChat с 1 августа сняты в Узбекистане, сообщает в понедельник агентство информации и массовой коммуникации (АИМК) при президенте республики.
В июле 2021 года госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона "О персональных данных". В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. В марте этого года Skype был исключен из реестра ресурсов, работа которых ограничена в республике.
"С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте", - говорится в сообщении в Telegram-канале АИМК.
Согласно данным ведомства, продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно. "Блокировки только вредят развитию", - добавили в агентстве.
В ноябре 2021 года в Узбекистане была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook*, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Однако президент страны Шавкат Мирзиеев назвал такие действия недальновидными, спустя несколько часов работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме.
В конце января 2021 года Мирзиеев подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. С февраля 2022 года в республике будут введены штрафы для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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