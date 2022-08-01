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Гебрев заявил, что снаряды на сгоревшем в Болгарии складе были для Африки

Гебрев заявил, что снаряды на сгоревшем в Болгарии складе были для Африки - РИА Новости, 01.08.2022

Гебрев заявил, что снаряды на сгоревшем в Болгарии складе были для Африки

Бизнесмен Эмилиан Гебрев, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году, утверждает, что боеприпасы на сгоревшем в Болгарии складе предназначались для... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:16

2022-08-01T19:16

2022-08-01T19:16

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бизнесмен Эмилиан Гебрев, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году, утверждает, что боеприпасы на сгоревшем в Болгарии складе предназначались для африканских клиентов, сообщает телеканал БНТ.Принадлежавший Гебреву склад располагался на территории бывших армейских казарм в районе города Карнобат в Бургасской области на юго-востоке страны. Они загорелись в ночь на воскресенье, пожару предшествовали взрывы."Это боеприпасы, произведенные для наших африканских клиентов. По той или иной причине заказчики не имели достаточных средств, чтобы полностью профинансировать проект, и эта продукция осталась у нас от неосуществленных договоров", - заявил Гебрев телеканалу. Он добавил, что речь идет об устаревших боеприпасах, которые не могут быть использованы в европейских странах.В понедельник пожар на складе был полностью потушен. Никто не пострадал. Гебрев заявил о возможности умышленного подрыва или поджога. По его словам, за несколько минут до первого взрыва на периметре объекта сработала охранная сигнализация.Газета New York Times в 2021 году сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220801/bolgariya-1806461093.html

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в мире, мария захарова, сергей лавров, софия (королева испании), россия, болгария, украина