Гебрев заявил, что снаряды на сгоревшем в Болгарии складе были для Африки
Бизнесмен Гебрев: боеприпасы на сгоревшем в Болгарии складе предназначались для Африки
Бизнесмен Эмилиан Гебрев. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бизнесмен Эмилиан Гебрев, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году, утверждает, что боеприпасы на сгоревшем в Болгарии складе предназначались для африканских клиентов, сообщает телеканал БНТ.
Принадлежавший Гебреву склад располагался на территории бывших армейских казарм в районе города Карнобат в Бургасской области на юго-востоке страны. Они загорелись в ночь на воскресенье, пожару предшествовали взрывы.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
"Это боеприпасы, произведенные для наших африканских клиентов. По той или иной причине заказчики не имели достаточных средств, чтобы полностью профинансировать проект, и эта продукция осталась у нас от неосуществленных договоров", - заявил Гебрев телеканалу. Он добавил, что речь идет об устаревших боеприпасах, которые не могут быть использованы в европейских странах.
В понедельник пожар на складе был полностью потушен. Никто не пострадал. Гебрев заявил о возможности умышленного подрыва или поджога. По его словам, за несколько минут до первого взрыва на периметре объекта сработала охранная сигнализация.
Газета New York Times в 2021 году сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.