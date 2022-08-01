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Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2022
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https://ria.ru/20220801/skhrony-1806405079.html
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2022
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами
Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:29
2022-08-01T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны со вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1."Изымается большое количество стрелкового оружия, особого внимания заслуживают раритетные образцы, такие как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, и даже был обнаружен пулемет системы "Максим", - рассказал на опубликованном ведомством видео майор Росгвардии Дмитрий.
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безопасность, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:29 01.08.2022
 
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами

Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с пулеметом "Максим" и винтовками Мосина

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Бойцы спецназа Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны со вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.
В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.
"Изымается большое количество стрелкового оружия, особого внимания заслуживают раритетные образцы, такие как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, и даже был обнаружен пулемет системы "Максим", - рассказал на опубликованном ведомством видео майор Росгвардии Дмитрий.
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