https://ria.ru/20220801/skhrony-1806405079.html
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2022
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами
Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:29
2022-08-01T13:29
2022-08-01T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_970b68db8b88d5b92aa0a7a2ea777e63.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны со вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1."Изымается большое количество стрелкового оружия, особого внимания заслуживают раритетные образцы, такие как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, и даже был обнаружен пулемет системы "Максим", - рассказал на опубликованном ведомством видео майор Росгвардии Дмитрий.
https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_b4abb3989920a4f8063f21c779a46937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, ситуация в днр и лнр
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с пулеметом "Максим" и винтовками Мосина