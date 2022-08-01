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Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами

Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 01.08.2022

Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами

Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:29

2022-08-01T13:29

2022-08-01T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росгвардия в Харьковской области нашла схроны с оружием и боеприпасами, среди находок – раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны со вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1."Изымается большое количество стрелкового оружия, особого внимания заслуживают раритетные образцы, такие как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, и даже был обнаружен пулемет системы "Максим", - рассказал на опубликованном ведомством видео майор Росгвардии Дмитрий.

https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, ситуация в днр и лнр