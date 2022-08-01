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СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок - РИА Новости, 01.08.2022
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СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок - РИА Новости, 01.08.2022
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок
Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:34
2022-08-01T22:34
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности, сообщает следственное управление СК по региону."По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу. В настоящее время он госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев."В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона", - сказано в сообщении.
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происшествия
22:34 01.08.2022
 
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок

СК проверит парк Минеральных Вод на Ставрополье, где ребенок выпал с аттракциона "Ладья"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПарк развлечений
Парк развлечений - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности, сообщает следственное управление СК по региону.
"По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу. В настоящее время он госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона", - сказано в сообщении.
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