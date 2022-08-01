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СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок - РИА Новости, 01.08.2022
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок
Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:34
2022-08-01T22:34
2022-08-01T22:34
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности, сообщает следственное управление СК по региону."По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу. В настоящее время он госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев."В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок
СК проверит парк Минеральных Вод на Ставрополье, где ребенок выпал с аттракциона "Ладья"
ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости.
Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности, сообщает
следственное управление СК по региону.
"По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу. В настоящее время он госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона", - сказано в сообщении.