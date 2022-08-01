https://ria.ru/20220801/sk-1806544805.html

СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок

СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок - РИА Новости, 01.08.2022

СК проверит парк аттракционов на Ставрополье, где пострадал ребенок

Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:34

2022-08-01T22:34

2022-08-01T22:34

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589379465_0:370:2809:1950_1920x0_80_0_0_51fe3418703a9c99dde198d212b2e44e.jpg

ПЯТИГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента в парке Минеральных Вод на Ставрополье, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона "Ладья", расстегнув ремни безопасности, сообщает следственное управление СК по региону."По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу. В настоящее время он госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев."В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220729/basseyn-1805860515.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия