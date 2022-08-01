https://ria.ru/20220801/shkoly-1806497863.html
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы - РИА Новости, 01.08.2022
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:59
2022-08-01T17:59
2022-08-01T17:59
тверская область
тверская область
торжокский район
тверь
общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В зданиях будут проведены работы капитального характера.Участниками проекта стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов и Лихославльского муниципального округа.В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в восьми образовательных организациях, в трех из них ремонт планируется завершить до конца 2022 года.На время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся."По поручению губернатора работы по модернизации ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному ремонту", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220719/shkoly-1803518964.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, торжокский район, тверь, общество, игорь руденя
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В зданиях будут проведены работы капитального характера.
"Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Участниками проекта стали школы города Твери
, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов
и Лихославльского муниципального округа.
В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в восьми образовательных организациях, в трех из них ремонт планируется завершить до конца 2022 года.
На время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся.
"По поручению губернатора работы по модернизации ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному ремонту", - отметили в пресс-службе.