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В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы - РИА Новости, 01.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220801/shkoly-1806497863.html
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы - РИА Новости, 01.08.2022
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:59
2022-08-01T17:59
тверская область
тверская область
торжокский район
тверь
общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В зданиях будут проведены работы капитального характера.Участниками проекта стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов и Лихославльского муниципального округа.В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в восьми образовательных организациях, в трех из них ремонт планируется завершить до конца 2022 года.На время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся."По поручению губернатора работы по модернизации ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному ремонту", - отметили в пресс-службе.
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тверская область, торжокский район, тверь, общество, игорь руденя
17:59 01.08.2022
 

В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
В Тверской области 11 школ вошли в программу модернизации на 2022-2023 годы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 авг – РИА Новости. Одиннадцать общеобразовательных организаций Тверской области годах стали участниками регионального проекта по модернизации школ на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В зданиях будут проведены работы капитального характера.
"Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Участниками проекта стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского, Торжокского районов и Лихославльского муниципального округа.
В настоящее время работы по капитальному ремонту уже начаты в восьми образовательных организациях, в трех из них ремонт планируется завершить до конца 2022 года.
Класс общеобразовательной школы в процессе ремонта - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:46Тверская область
В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу
На время работ образовательный процесс не прекращается, учебу детей организуют на базе других школ, логистика проработана с точки зрения максимального удобства учащихся.
"По поручению губернатора работы по модернизации ведутся с учетом пожеланий школьников, их родителей и учителей. Их привлекают к обсуждению дизайнерских решений в ходе подготовки к капитальному ремонту", - отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьТоржокский районТверьОбществоИгорь Руденя
 
 
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