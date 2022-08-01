https://ria.ru/20220801/shengen-1806423449.html

В ЕС нет решений об отмене выдачи "шенгена" россиянам, заявили в Германии

В ЕС нет решений об отмене выдачи "шенгена" россиянам, заявили в Германии - РИА Новости, 01.08.2022

В ЕС нет решений об отмене выдачи "шенгена" россиянам, заявили в Германии

Евросоюз не принимал решений по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:16

2022-08-01T14:16

2022-08-01T15:30

урмас рейнсалу

эстония

россия

европа

шенгенская зона

евросоюз

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg

БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Евросоюз не принимал решений по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер."В настоящий момент на уровне ЕС нет решений, которые бы делали возможной отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам", — сообщил он.На минувшей неделе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что предложит европейским странам закрыть въезд гражданам России "в качестве базового правила". Он отметил, что Таллин прекратил выдачу новых виз россиянам, но они продолжают прибывать в страну, используя документы, полученные в других государствах Шенгенской зоны, поэтому необходимо ввести общеевропейские ограничения.Ранее МИД России, отвечая на вопрос, есть ли риск, что ЕС ограничит выдачу виз рядовым гражданам, заявлял, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом власти Евросоюза также должны понимать, что любые враждебные действия в этом вопросе не останутся без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил надежду на трезвость мышления ЕС, но не исключил действий эмоционального характера.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство до конца марта 2023 года. Власти Польши предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html

https://ria.ru/20220617/evropa-1796051085.html

эстония

россия

европа

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урмас рейнсалу, эстония, россия, европа, шенгенская зона, евросоюз, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия