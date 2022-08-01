https://ria.ru/20220801/sevmorput-1806347880.html

Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций

Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций - РИА Новости, 01.08.2022

Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций

Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:11

2022-08-01T11:11

2022-08-01T11:27

михаил мишустин

экономика

россия

северный морской путь

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения."По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", - сказал глава правительства.Мишустин добавил, что это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Глава кабмина напомнил, что президент подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым."По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220725/sevmorput-1804897595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия, северный морской путь