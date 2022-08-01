11:11 01.08.2022 (обновлено: 11:27 01.08.2022)
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
Премьер Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкционного давления
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения.
"По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", - сказал глава правительства.
Мишустин добавил, что это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Глава кабмина напомнил, что президент подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым.
"По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", - добавил премьер.