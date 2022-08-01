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Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций - РИА Новости, 01.08.2022
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Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций - РИА Новости, 01.08.2022
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:11
2022-08-01T11:27
михаил мишустин
экономика
россия
северный морской путь
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения."По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", - сказал глава правительства.Мишустин добавил, что это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Глава кабмина напомнил, что президент подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым."По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", - добавил премьер.
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михаил мишустин, экономика, россия, северный морской путь
11:11 01.08.2022 (обновлено: 11:27 01.08.2022)
 
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций

Премьер Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкционного давления

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения.
"По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", - сказал глава правительства.
Мишустин добавил, что это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Глава кабмина напомнил, что президент подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым.
"По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", - добавил премьер.
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 20:41
Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссияСеверный морской путь
 
 
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