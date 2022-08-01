https://ria.ru/20220801/serbiya-1806485238.html
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:59
в мире
александр вучич
сербия
белград (город)
альбин курти
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Гораном Ракичем."Ночью мы были в шаге от серьезного конфликта, это значит, что свыше ста спецназовцев ROSU — вооруженных до зубов, с бронированными автомобилями и водяными пушками — были готовы вторгнуться", — пояснил Петкович.По его словам, эти люди планировали разобраться с сербским народом, который "защищал свободу передвижения и сохранение мира в крае".Чиновник также отметил, что косовоалбанские власти во главе с "премьером" Альбином Курти ложно обвиняли Белград в желании спровоцировать конфликт и дестабилизировать Западные Балканы. В свою очередь, Ракич поблагодарил президента Сербии Александра Вучича, призвавшего косовских сербов к соблюдению мира.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира с помощью компромисса.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает конструктивную позицию Белграда. Он назвал отношения между двумя странами "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806427890.html
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806437017.html
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в мире, александр вучич, сербия, белград (город), альбин курти, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:18 01.08.2022 (обновлено: 17:59 01.08.2022)
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Власти Сербии заявили, что Белград и Приштина были в шаге от серьезного конфликта
БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Гораном Ракичем.
"Ночью мы были в шаге от серьезного конфликта, это значит, что свыше ста спецназовцев ROSU — вооруженных до зубов, с бронированными автомобилями и водяными пушками — были готовы вторгнуться", — пояснил Петкович.
По его словам, эти люди планировали разобраться с сербским народом, который "защищал свободу передвижения и сохранение мира в крае".
Чиновник также отметил, что косовоалбанские власти во главе с "премьером" Альбином Курти ложно обвиняли Белград в желании спровоцировать конфликт и дестабилизировать Западные Балканы.
В свою очередь, Ракич поблагодарил президента Сербии Александра Вучича
, призвавшего косовских сербов к соблюдению мира.
Накануне вечером ситуация в Косово
обострилась: Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.
После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира с помощью компромисса.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает конструктивную позицию Белграда. Он назвал отношения между двумя странами "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".