Рейтинг@Mail.ru
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806485238.html
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:59
в мире
александр вучич
сербия
белград (город)
альбин курти
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:148:2816:1732_1920x0_80_0_0_1e5fdf91e4f1aca4f69b0692476acb2b.jpg
БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Гораном Ракичем."Ночью мы были в шаге от серьезного конфликта, это значит, что свыше ста спецназовцев ROSU — вооруженных до зубов, с бронированными автомобилями и водяными пушками — были готовы вторгнуться", — пояснил Петкович.По его словам, эти люди планировали разобраться с сербским народом, который "защищал свободу передвижения и сохранение мира в крае".Чиновник также отметил, что косовоалбанские власти во главе с "премьером" Альбином Курти ложно обвиняли Белград в желании спровоцировать конфликт и дестабилизировать Западные Балканы. В свою очередь, Ракич поблагодарил президента Сербии Александра Вучича, призвавшего косовских сербов к соблюдению мира.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира с помощью компромисса.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает конструктивную позицию Белграда. Он назвал отношения между двумя странами "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806427890.html
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806437017.html
https://ria.ru/20220801/vuchich-1806378502.html
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
сербия
белград (город)
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_155:0:2662:1880_1920x0_80_0_0_96f3b99b82aaa7184a37b6148e6e4c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, сербия, белград (город), альбин курти, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:18 01.08.2022 (обновлено: 17:59 01.08.2022)
 
Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде

Власти Сербии заявили, что Белград и Приштина были в шаге от серьезного конфликта

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Руководство Сербии и власти самопровозглашенной Республики Косово были в шаге от серьезного конфликта, но Белграду удалось сохранить мир, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Гораном Ракичем.
"Ночью мы были в шаге от серьезного конфликта, это значит, что свыше ста спецназовцев ROSU — вооруженных до зубов, с бронированными автомобилями и водяными пушками — были готовы вторгнуться", — пояснил Петкович.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:32
Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово
По его словам, эти люди планировали разобраться с сербским народом, который "защищал свободу передвижения и сохранение мира в крае".
Чиновник также отметил, что косовоалбанские власти во главе с "премьером" Альбином Курти ложно обвиняли Белград в желании спровоцировать конфликт и дестабилизировать Западные Балканы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 15:02
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным
В свою очередь, Ракич поблагодарил президента Сербии Александра Вучича, призвавшего косовских сербов к соблюдению мира.
Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.
Я прошу сербов не поддаваться на провокации – Вучич о ситуации в Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:24
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в КосовоПрезидент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира с помощью компромисса.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает конструктивную позицию Белграда. Он назвал отношения между двумя странами "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:17
"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово
 
В миреАлександр ВучичСербияБелград (город)Альбин КуртиКосовоОбострение ситуации на границе Косово и СербииДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала