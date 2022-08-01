Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России
Посол Боцан-Харченко: Запад давит на Сербию, чтобы та отказалась от неприятия санкций
© Pixabay / Djordje JovanovicМост над Адой через реку Саву в Белграде
© Pixabay / Djordje Jovanovic
Мост над Адой через реку Саву в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Я продолжаю ту совершенно верную вашу мысль, что в настоящее время, и ранее, а в настоящее время особенно, и Косово, о котором Запад совершенно прямо и откровенно говорит, что Белград должен признать независимость. И Косово, и Республика Сербская являются двумя направлениями повышенного давления на Белград", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24". Он уточнил, что сегодня Запад пытается вынудить Белград отказаться от содействия Республике Сербской - отгородиться от нее, а, что касается Косова, пойти в силу обстоятельств на его признание.
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"И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада - путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.