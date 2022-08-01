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Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России - РИА Новости, 01.08.2022
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Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России
Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России - РИА Новости, 01.08.2022
Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России
Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России, заявил посол РФ в Белграде... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:45
2022-08-01T13:45
в мире
сербия
россия
евросоюз
александр боцан-харченко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Я продолжаю ту совершенно верную вашу мысль, что в настоящее время, и ранее, а в настоящее время особенно, и Косово, о котором Запад совершенно прямо и откровенно говорит, что Белград должен признать независимость. И Косово, и Республика Сербская являются двумя направлениями повышенного давления на Белград", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24". Он уточнил, что сегодня Запад пытается вынудить Белград отказаться от содействия Республике Сербской - отгородиться от нее, а, что касается Косова, пойти в силу обстоятельств на его признание."И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада - путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза", - подчеркнул Боцан-Харченко.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220726/chernogoriya-1804924321.html
https://ria.ru/20220702/serbiya-1799807025.html
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в мире, сербия, россия, евросоюз, александр боцан-харченко, санкции в отношении россии
13:45 01.08.2022
 
Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России

Посол Боцан-Харченко: Запад давит на Сербию, чтобы та отказалась от неприятия санкций

© Pixabay / Djordje JovanovicМост над Адой через реку Саву в Белграде
Мост над Адой через реку Саву в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Pixabay / Djordje Jovanovic
Мост над Адой через реку Саву в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Я продолжаю ту совершенно верную вашу мысль, что в настоящее время, и ранее, а в настоящее время особенно, и Косово, о котором Запад совершенно прямо и откровенно говорит, что Белград должен признать независимость. И Косово, и Республика Сербская являются двумя направлениями повышенного давления на Белград", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24". Он уточнил, что сегодня Запад пытается вынудить Белград отказаться от содействия Республике Сербской - отгородиться от нее, а, что касается Косова, пойти в силу обстоятельств на его признание.
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"И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада - путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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