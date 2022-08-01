https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово

"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово

Тлеющий на административной линии Сербии и самопровозглашенной республики Косово конфликт в ночь на понедельник едва не перерос в полномасштабные... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:17

2022-08-01T12:17

2022-08-01T17:07

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Тлеющий на административной линии Сербии и самопровозглашенной республики Косово конфликт в ночь на понедельник едва не перерос в полномасштабные боестолкновения. Беспорядки начались после того, как в Приштине объявили о скором введении запрета на въезд граждан с сербскими номерами и документами.Менять номераПриштина и ранее вскользь озвучивала скандальную инициативу, но наблюдатели считали это не более чем устрашающей риторикой.Президент Сербии Александр Вучич, комментируя планы косовского руководства, говорил, что дискриминационные меры вступят в силу лишь 30 сентября. Однако все вышло иначе.Обладателей сербских документов, проживающих в частично признанной республике Косово, решили обязать получать специальные разрешения на въезд и выезд уже с 1 августа. Автовладельцев — срочно заменить регистрационные номерные знаки на косовские.Причем объявили об этом в самый последний момент. За косовских сербов вступился президент Вучич. Он предупредил их, что местная полиция готова к силовой операции и лишь ждет отмашки из Приштины. В воскресенье вечером сербы, компактно проживающие на севере республики, начали собираться на улицах и строить баррикады.Директор канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович заявил, что "для Белграда неприемлемы временные разрешения на въезд и выезд — то есть отмена сербских личных документов на территории Косово и Метохии". По его словам, эти действия — очередной шаг к изгнанию сербов.На необходимость обсудить с Косово подготовленный для сербов "ад" указал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.Стрельба и вой сиренК ночи ситуация лишь усугубилась: местные СМИ сообщили о выстрелах у административной линии и сигналах воздушной тревоги. Впрочем, Белград, несмотря на приведение вооруженных сил в состояние повышенной боеготовности, информацию о столкновениях с косовскими подразделениями опроверг."Армия Сербии не пересекала административную границу и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", — подчеркнули в сербском Министерстве обороны."Мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. <...> Приштинский режим, представляя себя жертвой, пытается использовать настроения в мире", — констатировал Вучич. Он заявил, что, хотя Сербия рассчитывает на мир, в случае агрессии "не сдастся и победит".Размещенная в регионе международная военная миссия под эгидой НАТО "Силы для Косово" (KFOR) отреагировала на обострение довольно вяло, ограничившись дежурным заявлением и обещанием вмешаться: "KFOR примет все меры, необходимые для обеспечения безопасности и спокойствия, в любой момент и в соответствии с мандатом ООН".Отойти по командеСитуацию разрядила внезапная уступка властей самопровозглашенной республики, которые после звонка из Вашингтона пообещали отложить нововведения до сентября в том случае, если протестующие разберут баррикады и разойдутся по домам.Американский посол в Косово Джефф Ховениер уточнил, что США не настаивают на отмене новых правил — речь только об отсрочке.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение Приштины, а Вучич выразил надежду, что за месяц удастся прийти к компромиссу. Особо сербский президент выделил роль Москвы, "очень корректно", по его словам, отреагировавшей на обострение.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила действия косовских властей, призвав Приштину "и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов".Эксперты сходятся в том, что сознательное обострение со стороны Приштины с демонстративным откатом назад вполне укладывается в глобальную тактику США.Примечательно, что эскалация в Косово совпала со стартом азиатского турне Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей. Она собиралась посетить и Тайвань, но в Пекине возмутились, был большой скандал. Теперь же Белый дом успешно переключил внимание всего мира и Китая на сербско-косовские проблемы.Внешнее управлениеКризисы, подобные вчерашнему, в Косово возникают регулярно, напоминает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Александр Пивоваренко."Сценариев в этих случаях два: либо дальнейшее обострение ситуации, либо ее охлаждение. Сейчас мы видим второе", — говорит он. Но, даже несмотря на ситуативную деэскалацию, с учетом того, что Приштина от планов по документам не отказалась, через месяц возможен новый виток конфликта, добавляет аналитик.Депутат сербского парламента Милош Банджур также уверен, что провокации продолжатся. По его мнению, Косово таким образом пытается самоутвердиться как государство — даже вопреки международным резолюциям. А Запад Приштину всегда поддержит, и там это знают."Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, поэтому Вучича в Косово называют "маленьким Путиным", говорят об угрозе, шантажируют Белград. Вашингтон это устраивает. И американцы, безусловно, укрепляют влияние в регионе. Попросив Приштину повременить, они попросту оставили себе возможности для дальнейшего давления на Сербию. Внешнеполитические требования точно будут", — рассуждает парламентарий.На фоне тяжелой экономической ситуации в стране расчет Вашингтона и Приштины на эскалацию вполне объясним. Сербия не поддержала антироссийские санкции, выступает за сохранение связей с Россией и, что не менее важно, активно развивает отношения с Китаем. Дело не только в наращивании товарооборота (Вучич называл КНР одним из важнейших торговых партнеров): весной появилась информация о том, что Пекин тайно поставил сербам новые зенитные ракетные комплексы. В Белом доме этим очень недовольны.Американцы, примерив на себя роль миротворца, используют Косово как рычаг и пытаются надавить на Белград, чтобы вывести Сербию из российско-китайской орбиты.Кроме того, у них есть и собственные интересы в регионе: в Косово находится вторая крупнейшая американская военная база в Европе. Приштине предоставили за это многочисленные льготы в двусторонней торговле.

https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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в мире, никола селакович, александр вучич, мария захарова, косово, приштина, сербия, оон, нато, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии