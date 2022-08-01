https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806489258.html

Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли

Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли - РИА Новости, 01.08.2022

Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли

Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:31

2022-08-01T17:31

2022-08-01T20:51

экономика

россия

евросоюз

великобритания

владимир путин

украина

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте правительства страны."Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 <...> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — следует из документа.В упомянутом параграфе, в частности, речь идет об определенных авиационных товарах и технологиях, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и специально разработанных для них комплектующих. Послабления не касаются военных товаров и технологий.Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также скорректировали ограничения, введенные на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.Европейские страны регулярно вводят против Москвы новые ограничительные меры после начала специальной военной операции на Украине. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия США и Европы, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом, как утверждает глава государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806475078.html

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805100312.html

россия

великобритания

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экономика, россия, евросоюз, великобритания, владимир путин, украина