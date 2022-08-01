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Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли - РИА Новости, 01.08.2022
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Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли
Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли - РИА Новости, 01.08.2022
Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли
Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:31
2022-08-01T20:51
экономика
россия
евросоюз
великобритания
владимир путин
украина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте правительства страны."Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 &lt;...&gt; Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — следует из документа.В упомянутом параграфе, в частности, речь идет об определенных авиационных товарах и технологиях, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и специально разработанных для них комплектующих. Послабления не касаются военных товаров и технологий.Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также скорректировали ограничения, введенные на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.Европейские страны регулярно вводят против Москвы новые ограничительные меры после начала специальной военной операции на Украине. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия США и Европы, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом, как утверждает глава государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806475078.html
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экономика, россия, евросоюз, великобритания, владимир путин, украина
17:31 01.08.2022 (обновлено: 20:51 01.08.2022)
 
Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли

Минторг Великобритании смягчил санкции против России в сфере страхования авиаотрасли

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте правительства страны.
"Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 <...> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — следует из документа.
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В упомянутом параграфе, в частности, речь идет об определенных авиационных товарах и технологиях, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и специально разработанных для них комплектующих. Послабления не касаются военных товаров и технологий.
Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также скорректировали ограничения, введенные на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия США и Европы, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом, как утверждает глава государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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