17:31 01.08.2022 (обновлено: 20:51 01.08.2022)
Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли
Минторг Великобритании смягчил санкции против России в сфере страхования авиаотрасли
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент международной торговли Великобритании принял решение ослабить санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, сообщается на сайте правительства страны.
"Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 <...> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — следует из документа.
В упомянутом параграфе, в частности, речь идет об определенных авиационных товарах и технологиях, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и специально разработанных для них комплектующих. Послабления не касаются военных товаров и технологий.
Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также скорректировали ограничения, введенные на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.
Европейские страны регулярно вводят против Москвы новые ограничительные меры после начала специальной военной операции на Украине. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия США и Европы, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом, как утверждает глава государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.