https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806391339.html

Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин

Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022

Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин

Западные страны приняли решения о санкциях в отношении российской металлургической отрасли в угоду текущим политическим интересам, которые не отражают реалии в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:52

2022-08-01T12:52

2022-08-01T13:01

владимир путин

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Западные страны приняли решения о санкциях в отношении российской металлургической отрасли в угоду текущим политическим интересам, которые не отражают реалии в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса в понедельник."Эти решения, приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалии ни в мировой политике, ни в экономике на самом деле. Причем в расчет не брались даже очевидные понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220731/sanktsii-1806182420.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия