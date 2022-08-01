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Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022
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Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин
Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022
Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин
Западные страны приняли решения о санкциях в отношении российской металлургической отрасли в угоду текущим политическим интересам, которые не отражают реалии в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:52
2022-08-01T13:01
владимир путин
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Западные страны приняли решения о санкциях в отношении российской металлургической отрасли в угоду текущим политическим интересам, которые не отражают реалии в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса в понедельник."Эти решения, приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалии ни в мировой политике, ни в экономике на самом деле. Причем в расчет не брались даже очевидные понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия
12:52 01.08.2022 (обновлено: 13:01 01.08.2022)
 
Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, заявил Путин

Путин: Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре, без учета реалий экономики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Западные страны приняли решения о санкциях в отношении российской металлургической отрасли в угоду текущим политическим интересам, которые не отражают реалии в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса в понедельник.
"Эти решения, приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалии ни в мировой политике, ни в экономике на самом деле. Причем в расчет не брались даже очевидные понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике", - сказал Путин.
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Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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