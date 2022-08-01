https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806310422.html

Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT

Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2022

Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT

Запад решил воздержаться от введения мер по ограничению продажи российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T05:06

2022-08-01T05:06

2022-08-01T05:06

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великобритания

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад решил воздержаться от введения мер по ограничению продажи российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей, пишет Financial Times.Газета уточнила, что европейские политики отложили план по запрету Москве доступа к страховому рынку Lloyd's of London и дали разрешение на некоторые международные перевозки.В статье говорится, что Великобритания так и не присоединилась к анонсированному ЕС в июне запрету на морское страхование судов, перевозящих российскую нефть — ее меры касаются только кораблей, везущих энергоресурсы из России в Соединенное Королевство. Поясняется, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

https://ria.ru/20220727/neft-1805376243.html

https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

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сша

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цены на нефть, экономика, россия, москва, великобритания, g7, евросоюз, в мире, сша, санкции в отношении россии