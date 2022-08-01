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Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2022
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Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT
Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2022
Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT
Запад решил воздержаться от введения мер по ограничению продажи российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T05:06
2022-08-01T05:06
цены на нефть
экономика
россия
москва
великобритания
g7
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад решил воздержаться от введения мер по ограничению продажи российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей, пишет Financial Times.Газета уточнила, что европейские политики отложили план по запрету Москве доступа к страховому рынку Lloyd's of London и дали разрешение на некоторые международные перевозки.В статье говорится, что Великобритания так и не присоединилась к анонсированному ЕС в июне запрету на морское страхование судов, перевозящих российскую нефть — ее меры касаются только кораблей, везущих энергоресурсы из России в Соединенное Королевство. Поясняется, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
https://ria.ru/20220727/neft-1805376243.html
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цены на нефть, экономика, россия, москва, великобритания, g7, евросоюз, в мире, сша, санкции в отношении россии
05:06 01.08.2022
 
Запад испугался кризиса из-за санкций против российской нефти, пишет FT

FT: Запад отложил санкции против российской нефти из-за риска обострения энергокризиса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад решил воздержаться от введения мер по ограничению продажи российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей, пишет Financial Times.
Газета уточнила, что европейские политики отложили план по запрету Москве доступа к страховому рынку Lloyd's of London и дали разрешение на некоторые международные перевозки.
В статье говорится, что Великобритания так и не присоединилась к анонсированному ЕС в июне запрету на морское страхование судов, перевозящих российскую нефть — ее меры касаются только кораблей, везущих энергоресурсы из России в Соединенное Королевство. Поясняется, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.

"В конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности", — отметила FT.

Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:36
Страны G7 допустили ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:01
Кремль отреагировал на проект США о запрете поставок нефти России в Китай
 
Цены на нефтьЭкономикаРоссияМоскваВеликобританияG7ЕвросоюзВ миреСШАСанкции в отношении России
 
 
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