https://ria.ru/20220801/samolet-1806548857.html

В Чехии сертифицировали новый легкий боевой самолет

В Чехии сертифицировали новый легкий боевой самолет - РИА Новости, 01.08.2022

В Чехии сертифицировали новый легкий боевой самолет

Новый чешский самолет L-39NG (Next Generation) получил сертификат "реактивного учебно-тренировочного самолета", теперь может начаться его продажа в другие... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:25

2022-08-01T23:25

2022-08-01T23:25

технологии

венгрия

европа

африка

aero l-39 albatros

чехия

авиация

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ПРАГА, 1 авг – РИА Новости. Новый чешский самолет L-39NG (Next Generation) получил сертификат "реактивного учебно-тренировочного самолета", теперь может начаться его продажа в другие страны, сообщило в понедельник пражское сетевое издание IDNES со ссылкой на пресс-секретаря завода-производителя этой авиамашины, Aerо Vodochody, Лукаша Гору."Процесс сертификации самолета занял 5 лет. Мы надеемся, что новая модель будет еще более успешной, чем предыдущие. Это позитивная новость не только для нашего предприятия, но и для всей чешской авиационной промышленности, которая активно участвует в производстве и разработке этого самолета", - цитирует издание Гору.Полученный заводом сертификат на новый самолет, по словам пресс-секретаря, является свидетельством того, что новое воздушное судно отвечает всем современным требованиям, соответствует действующим авиационным правилам и стандартам и безопасно для выполнения полетов. Сертификат выдан департаментом надзора за военной авиацией минобороны республики и действителен в течение всего периода производства данного типа самолетов.Мажоритарным владельцем завода Aerо Vodochody является венгерская компания SI 13 Aero Zrt, миноритарным - чешская фирма Оmnipol.Первые 12 самолетов L-39NG будут поставлены в Венгрию. В общей сложности сейчас у завода есть контракты на производство и поставку примерно 30 новых самолетов L-39NG."Благодаря уже заключенным контрактам, наше предприятие практически загружено на полную производственную мощность до 2025 года, при этом интерес к нашим учебно-тренировочным самолетам растет. Мы ведем переговоры о поставке нового самолеты клиентам в разных странах Европы, Африки и Азии", - сообщил изданию вице-президент завода Aerо Vodochody по продажам и маркетингу Филип Кулштрунк.Первый из предшественников нынешнего самолета, Aero L-39 Albatros, начал выпускаться на предприятии в 1960-е годы, продавался в десятки стран на всех континентах, в том числе, в СССР, а в некоторых из них до сих пор служит в качестве тренировочный авиамашины. В чешских ВВС и в ряде иных стран в настоящее время в качестве и тренировочной, и боевой машины используется более поздняя заводская модель – легкий дозвуковой штурмовик L-159 ALCA.

https://ria.ru/20220801/istrebiteli-1806522455.html

https://ria.ru/20220727/polsha-1805267625.html

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806509228.html

венгрия

европа

африка

чехия

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технологии, венгрия, европа, африка, aero l-39 albatros, чехия, авиация